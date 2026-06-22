開催：2026.6.22

会場：チェース・フィールド

結果：[Dバックス] 2 - 4 [ツインズ]

MLBの試合が22日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとツインズが対戦した。

Dバックスの先発投手はホセ・カブレラ、対するツインズの先発投手はマイク・パレデスで試合は開始した。

2回裏、1番 ケテル・マルテ 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 ARI 2-0 MIN

7回表、8番 ジョシュア・ベル 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ得点 ARI 2-1 MIN、9番 アレックス・ジャクソン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでツインズ得点 ARI 2-2 MIN、さらにライトが悪送球でツインズ得点 ARI 2-3 MIN

9回表、1番 トレバー・ラーナック 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 ARI 2-4 MIN

試合は2対4でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのコディ・ローリソンで、ここまで1勝0敗1S。負け投手はDバックスのフアン・モリヨで、ここまで2勝4敗1S。ツインズのバンダにセーブがつき、2勝0敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-22 06:58:15 更新