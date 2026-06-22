仕事でAIを使うことが当たり前になった今、ビジネスパーソンたちの悩みはむしろ増えています。「どんな仕事ならAIを使ってもいいのか？」「AIに頼りすぎると思考力が落ちるのでは？」「どうすれば効果的に使えるのか？」……。一方で、AIを使いこなせない人はこれからの時代においていかれるのも事実です。では、AIを使いこなすために必要な能力とは何なのでしょうか。

そこで、AIを使った思考術をまとめ、全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら話題となっている書籍 『AIを使って考えるための全技術』 著者の石井力重さんと、監修者の加藤昌治さんに、「AIを使いこなすコツ」についてお聞きしました。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

AI時代に求められるのは「問いの抽象度」を調整する力

――これからは若手も含めて、誰もがAIを使って仕事をするようになると思います。その時代に必要となる能力はなんだと思いますか？

加藤昌治（以下、加藤） 前回「優秀な部下の能力を引き出せる人は、問いを与えるのがうまい」という話がありました。

ここで重要になるのが、再度になりますが、抽象度の調整だと考えています。

「いまのレイヤーの話だとこれが答えになるけど、もうちょっと抽象度を上げると、別の選択肢も検討できるようになる」、みたいなことがあります。

でも抽象度を上げすぎると包含性が高まってしまうがゆえに「なんでもあり」の危険があって。それはそれで本質を外してしまうことにもなる。

どのレイヤーで議論しているのか、抽象度をどのレベルに持っていくかのコントロールがすごく大事だなと。

石井力重（以下、石井） なるほど。僕もこれからの時代の新人って、即戦力を目指すよりも、問いを作る能力を鍛えることが大事だと思っています。

たとえば消費者向けの商品だったら、新人でも「私はコンビニでこんなのが欲しい」って言える。でもBtoBの商材だと、意識的に考えないと「問い」は生まれないですよね。新人はこの辺を鍛えるべきなのかなと思ったんですけど。

加藤 そうですね。「問う」とは本質を突き詰めることでもありますよね。

仕事をするって自分がひとりの生活者として経験していないことがフィールド、課題になることも多いですから、「本質って何？」をつかみにくい。

でも、ひとりの人間がありとあらゆる種類の生活を実体験できるわけではありませんけど、かなり近くまで接近したり、データと想像力を駆使して“成り切る”ことはできるでしょう。

そのためにも抽象度を上げていく訓練が必要じゃないかと。

ちなみに、抽象度を上げる作業なんて意識してやったことなんて早々ありませんから、いざやってみるとハードな時間になるんですね。抽象度のレイヤーをひとつ上げるだけでも「これでいいのか？」とさんざん悩む。

改めて、「いまどのレイヤーで考えているのか？」に自覚的になることは使えるスキルです。それこそ、AIに対するプロンプトの文面が変わってくるわけで。

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