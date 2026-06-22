インターネットラジオステーション音泉は、リスナー感謝イベント「音泉祭り2027東京」を2027年2月13日（土）に立川ステージガーデンで開催する。

出演は以下総勢36名。約5時間のステージを盛り上げる。

青山なぎさ、飯田ヒカル、飯塚麻結、内山悠里菜、大渕野々花、緒方佑奈

小野賢章、佳原萌枝、岸本卓也、希水しお、高野麻里佳、佐伯伊織

早乙女じょうじ、佐々木琴子、篠原侑、下野紘、鈴木愛奈

涼本あきほ、鷹村彩花、種田梨沙、月音こな、照井悠希、土岐隼一

中村カンナ、長月あおい、七瀬つむぎ、波多野翔、稗田寧々

松井恵理子、松岡禎丞、松田彩音、岬なこ、峯田大夢、村上まなつ

守屋亨香、結川あさき（五十音順）

普段見ることができないパーソナリティたちによるコラボトークや番組対抗企画、そして番組テーマソングライブなどこの日だけの特別なステージイベントを予定している。更にバレンタイン直前ということで、来場者特典として特製チョコレートが配られる。

ステージ観覧には事前申込制で実施される。詳しくは公式ホームページへ。