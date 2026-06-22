◾️三笘選手のあの場面を引き合いに…

◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組第2節 日本4-0チュニジア(日本時間21日、エスタディオ・モンテレイ)

この試合で実況を務めた日本テレビ・山本紘之アナウンサーは「最初の1点目が全て」と振り返りました。

前半4分、鎌田大地選手のゴールで先制した日本。ただ、解説の元日本代表・本田圭佑選手と、「勝てるなという空気の中で、選手が2点目、3点目を奪いに行くと焦ってしまうと、逆に（カウンターで）点を取られても怖い。選手たちはどこか自制していたんじゃないかと話していた」といいます。

日本はその約6分後、上田綺世選手が強烈なシュートを放ちます。このシュートは、相手GKにゴールラインぎりぎりではじき出され、“幻のゴール”の場面に。

山本アナは、前回大会・スペイン戦での“三笘の1ミリ”を引き合いに、「日本は『1ミリに喜んで、1ミリに泣くんだな』と。今回は泣いたパターンだった」としました。

しかし、上田選手は前半31分に、ペナルティエリア右角付近から右足を振り抜き、自身のワールドカップ初得点を決めると、後半にも自身2点目となるヘディング弾。日本代表は、チュニジア代表を4−0で下し、1勝1分で勝ち点4としました。

◾️「今の日本代表に…」

日本時間26日に行われるグループステージ・スウェーデン戦や、その先の決勝トーナメントの戦いを見据える日本代表。グループステージを1位通過すればC組2位と、2位通過するとC組1位と対戦する可能性があり、C組ではブラジルが1位に立っています。

ただ、この日の日本代表の戦いぶりを見た山本アナウンサーは、「今の日本代表にスキはないと思っている」と言及。

そのうえで、「“ブラジル、モロッコ、全然怖くない”と胸を張って言える、そんなレベルに日本代表が来ている」「2014年から取材をしてきて感じています。新しい最高の景色を見るための土台はできている」と話しました。