「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）

日本代表はチュニジアとの１次リーグＦ組第２戦にＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝の２得点などで４−０と完勝した。Ｗ杯での日本の４得点は最多。第１戦に引き分けた日本は今大会初勝利で勝ち点４とし、３大会連続の決勝トーナメント進出へ大きく前進した。チュニジア戦は１９３０年の第１回大会からＷ杯通算１０００試合目。節目の試合を白星で飾った日本は、２５日午後６時（日本時間２６日午前８時）からのＦ組最終戦でスウェーデンに勝つか引き分け以上で１次リーグ突破が決まる。負けた場合でも他試合の結果次第で勝ち上がる。

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チュニジア戦で２ゴールを挙げた上田は、普段の練習から見ても一人だけシュートの音が違う。そのあふれ出るパワーは天性のもの。そう語るのは上田の恩師である鹿島学園の鈴木雅人監督（５１）だ。

高校入学時は決して体が大きくなかったが、３年生になって「本当にびっくりするぐらいに急に体が大きくなった」と振り返る。シュートの強さ、スピードは格段に向上。もともとあった得点嗅覚に磨きがかかった。

ただ、ウエートトレーニングをやりこむことはなく、食事の量も至って普通だった。体が急成長を遂げた理由がはっきりと分からなかったというが、後日、上田を担当した鹿島のドクターから「今も忘れない」言葉を聞いた。

「やっぱり『ライオンだよね、綺世はね』と言っていましたね。確かにそうだなって思った。要は何もトレーニングなんかしていないけど、もともとの動物的に持っているパワーがあるっていう。けがしても治癒力がすごいと言っていた」

練習をしすぎて止めたことはない。どちらかというと、きつい練習は嫌っていた。それでも重要な試合になればなるほど、ゴールへの本能が呼び起こされる。「ゴールを襲ってくるみたいな。突っ込んでいくし、ガーって行くんです」。３年時の全国高校選手権予選の準決勝、決勝など、大事な試合は「全部」上田が勝負を決めた。

“百獣の王”は自由奔放で、守備も献身的ではなかった。他の選手から「なんであいつは守備しなくていいんだ」というような空気が生まれた時もあったという。それでも鈴木監督は「あの子の良さは点を貪欲にゴールを狙い続けること」と、目をつむり「まあまあ。上田が点を取ってくれるよ」と、他の選手を納得させた。

そんな“ライオン”が筋トレに励めば、まさに鬼に金棒。日本代表のワントップでどっしりと構えるまでに成長した。高校時代から変わらぬ本能を武器に、“百獣の王”は世界の舞台でゴールを狙い続ける。（デイリースポーツ・松田和城）