代打の切り札だった西田真二氏が、7年目に遂げた飛躍

元広島外野手の西田真二氏（野球評論家、香川オリーブガイナーズアドバイザー）はプロ7年目の1989年、スタメン出場が増え、82試合で打率.355（200打数71安打）、9本塁打、27打点と成績が向上した。前年オフに山本浩二氏が新監督、大下剛史氏がヘッドコーチに就任。2人から「トラ（西田氏の愛称）！ チャンスをやるから頑張ってみろ！」とハッパをかけられ、その気になったという。

阿南準郎監督体制3年目の1988年、西田氏は62試合に出場して、56打数16安打、1本塁打、8打点の成績だった。4月は代打で5試合に出場して5打数3安打の打率6割で発進。その後は好不調に波こそあったが、大事な場面での起用が目立った。「打ち損じしないとか、追い込まれたら粘るとか、そういうことができないとなかなか代打では打てない。1球勝負のつもりで打つってことが代打は大事。で、よく観察すること」と話し、チーム内での立場も確立されていた。

その“代打の流れ”が1988年のオフに変わった。阿南監督が勇退し、山本監督、大下ヘッド体制に移行。そこからだ。「秋季キャンプ前にキューバ遠征があった。山崎さん（山崎隆造外野手）や、マメ（長嶋清幸外野手）は行かなかったけど、高橋慶彦さんは張り切って参加していた。ヘミングウェイの家に行ったり、観光の方を楽しんでいたけどね（笑）。ピッチャーは白武（佳久）、紀藤（真琴）とか、キャッチャーは植田（幸弘）だったかな。キューバはナショナルチーム。あの当時、強かったけど、その時に俺、打ったんですよ」。

西田氏は代打ではなく指名打者で出場した。「キューバは金属バットでね。よう打つんだよ。で、カープが1勝4敗だったのかな」。そんな中で気を吐いた。「2試合連続ホームラン。パカーンって場外にも打った。俺って（相手が）初見に向いているんだよね。外国人投手も好きだったし。あの時（広島OBの）衣笠（祥雄）さんが解説で来ていて、その特番で『西田はこういう雰囲気が大好きなんですよ』と言ってくれたのも覚えている」と笑みを浮かべた。

それがきっかけになった。「我々は木のバットだったけど、あそこで打って（首脳陣が）『代打だけじゃもったいない』って思ってくれたんじゃないかなと思う。（監督の）浩二さんからも、（ヘッドコーチの）大下さんからも『トラ！ （スタメンの）チャンスやるから』って言われた。それでちょっと、久しぶりにやる気になったというか……。年齢的にも28で中堅クラスぐらいになっていたけど、そう言われて守備練習ばっかりしたような記憶がありますよ」。

ハードだった秋季キャンプ「2時間は走ったよ」

山本監督・大下ヘッド体制となり、練習はさらにハードになった。「秋季キャンプには、今まで休みだったベテランも行った。みんな2時間は走ったよ。あの頃は軍隊的なランニングみたいな感じだったなぁ。（捕手の）達川（光男）さんは『胃から汗が出る』とか言っていましたよ」。西田氏は必死になって食らいついたという。「キャンプだけじゃないですよ。オフも走りました。（広島に）三篠橋とかあるでしょ。あの辺の川沿いとか走った。結構走りましたよ」。

レギュラー獲得のチャンス到来に奮い立った。「ホント、やる気になりました。“豚もおだてりゃ、木に登る”って感じかな（笑）。バットもよく振ったしね。まぁ（1軍打撃コーチの）水谷（実雄）さんにも『トラ！ 木に登れ！』って言われましたけどね」。これまでは持病の腰痛を気にして、練習量もセーブしていたが、このオフはそれも考えずに取り組んだそうだ。「そしたら、健康に戻ったんですよね（笑）。腹筋とかよくやったし、鍛えました。ウエートトレもやったし……」。

山本監督、大下ヘッドコーチ、水谷打撃コーチらにうまく乗せられた形で西田氏はオフを過ごした。課題だった守備練習にも力を入れたことで、翌1989年は、スタメンのチャンスを数多く与えられ、プロ7年目で飛躍を遂げた。「大事に使ってくれたというか、（スタメンの）回数が増えたし、結果も出たしね」。代打だけで終わらなかったプロ人生。まさにDH出場のキューバ遠征での活躍がもたらした新展開だった。（山口真司 / Shinji Yamaguchi）