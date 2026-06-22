北中米ワールドカップ

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイで1次リーグF組の第2節を行い、日本代表はチュニジアに4-0で圧勝した。生中継した日本テレビでスペシャルキャスターを務めた女優の井桁弘恵が同日、自身のインスタグラムを更新。ゴール裏など現地観戦の興奮をつづると、ファンから反響があがっている。

井桁は「本当に貴重な時間を過ごさせていただきました」と報告。日本代表のユニホームを着ながら、試合前にはピッチレベルに降り立った姿やスタンドから応援する姿を公開すると、「アツかった凄かった！言葉にできない興奮の連続でした」と語っている。

「取材もさせていただきました！ぜひ今夜もGoing!ご覧ください！」と結んだ。身長170センチ。スタイル抜群の投稿には、ファンからも反応が相次いだ。

「1000試合目観戦出来たって凄いことよ」

「勝利の女神」

「素晴らしい体験でしたね」

「勝利の女神キター！ いげちゃんが応援すると勝ちますよね」

「いつも可愛い 笑顔素敵過ぎます！」

「心から熱くなって応援されている様子はいげちゃんらしくて素敵です！」

「頑張って短くコンパクトに喋ろうって言う気持ちが伝わってきたし、可愛いかった」

「リアルスラムダンクの晴子さん」

「ユニホーム着てますますカワユイ」

日本は25日（日本時間26日）、グループF最終節でスウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）