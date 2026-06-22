「坂本勇人は使わないんですか？」

【もっと読む】巨人・橋上秀樹監督代行とは何者か…原辰徳氏には干され、阿部監督が心酔した“野村ID野球”の継承者

交流戦開幕直後、ヤクルトOBのギャオス内藤氏（57）が解説の仕事で東京ドームに足を運んだ際、ヤクルトで同じ釜の飯を食った巨人の橋上秀樹監督代行（60）にこう尋ねた。

すると橋上代行は冷静にこう言ったという。

「坂本を使ったら、浦田（俊輔）が使えなくなっちゃう」

浦田はプロ2年目の成長株で、21日現在、リーグトップの17盗塁をマーク。最近は「1番二塁」でスタメン起用されている。内藤氏が話を聞いた当時は正二塁手の吉川が一軍におり、浦田は主に三塁を守っていた。坂本とポジションが重なるため、橋上代行はこう言ったわけだが、前出の内藤氏がこう言う。

「橋上さんは普段はニコニコして優しい先輩なんですけど、監督としては選手の実力をシビアに見ている印象です。決して坂本を使いたくないわけではないと思いますが、生え抜きの幹部候補である坂本に対しても配慮はしても遠慮はしない。浦田の実力を正当に評価しているからこそ、ブレずにスタメンで固定しているのでしょう」

その橋上代行は、捕手でポジションが重なる大城と岸田の起用に関し、新たなオプションを発動した。20日の中日戦では岸田をプロ初の一塁で起用、大城がスタメンマスクを被ると、21日の中日戦では、2人のポジションをそっくりそのまま入れ替えた。

「ともに打撃に定評がある2人を最大限に活かそうと苦心している。前任の阿部監督時代にはなかったこと。2人にとっても刺激になっているのではないか」とは、前出の内藤氏だ。