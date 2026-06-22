【政官財スキャニング】#129

利上げ不発で為替1ドル160円台に張り付き…円安止まらず「170円」早くも現実味

政界通（以下=政） 日銀が6月16日に政策金利を見直して、1％という31年ぶりの水準へ上げたが、植田和男総裁は病気で入院していて欠席したな？

官界通（同=官） 肝嚢胞感染症という病気だそうで、9日に入院して退院まで2週間程度はかかるそうだ。欠席した政策決定会合には書面で意見を提出したが、議決には加わることができなかった。

財界通（同=財） 総裁が「病欠」で金融政策の決定に不在とは、聞いたことがないな？

官 私も聞いたことがない。2010年に当時の白川方明総裁が欠席したが、公務で海外出張中、しかも臨時の決定会合だった。

政 今回、植田総裁がいなくても氷見野良三副総裁が議長、内田真一副総裁が会合後の記者会見をこなし、何ら支障はなかったようだ。植田総裁の存在感が薄いな？

財 それは、経済界でも指摘されている。「経済団体の年次パーティーへ招いても人だかりもできず、どこにいるのかも分からない」との声まであった。

政 今回は利上げに反対とされる高市首相も、フランスであったG7サミットへの出席などで不在だった。でも、市場関係者が「年内にもある」と予想する次の利上げのときは、相当なプレッシャーをかけるだろう。

官 それは、間違いない。今回の利上げも、全会一致ではない。副総裁2人と審議委員6人のうち4月に高市政権が新任に選んだ浅田統一郎・審議委員がただ1人、物価上昇のリスクよりも景気の下振れリスクを主張して反対した。6月末には審議委員がもう1人交代し、高市首相の意向がさらに反映されるだろう。

政 物価抑制が本分の日銀に、逆風が強まるな。植田総裁は耐えられるのか？

財 それは、耐えてほしい。

官 植田総裁はもともと学者で、政治的な世界には縁が薄い。体調も万全でないとなると、心配はある。

政 いや、体調は万全でなくても、気力は維持してほしい。プレッシャーをはねつけるか、推移をきちっと見据えていこう。

（構成=竜孝裕／ジャーナリスト）