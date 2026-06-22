『銀河の一票』最終章突入、“告発の手紙”で新たな動き【第10話あらすじ】
主演の黒木華とバディ役の野呂佳代によるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜 後10：00）の第10話が、きょう22日に放送される。
【場面カット】選挙カーから笑顔で手をふるあかり
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
先週放送された第9話。告示日前夜、プレッシャーが押し寄せうまく声を出せないあかりに対し、レジェンド声優・光留（日高のり子／※高＝はしごだか）が“心に届く声”をアドバイス。涙ながらに演説を披露したあかりに、茉莉ら仲間たちからはあたたかい拍手が送られ、その翌日、“通り魔に襲われた事件現場”で、無事に“第一声”の日を迎えた。Xでは、「これまで関わってきた人たちが自分の持ち味を活かして一緒に走ってくれる。これぞ“チーム”あかり。脇役なんていない。誰一人欠かせない存在だということを証明してくれた」「全員に居場所がある。性別も年齢も障害の有無も関係なく、それぞれが自分の得意分野を活かして、全員が心から楽しそうに仕事をしている。
■第10話あらすじ
選挙戦がついに幕を開けた。あかりの陣営は、レジェンド声優の光留がウグイス嬢を務める選挙カーが話題に。斬新な戦略で注目を集める一方、流星（松下洸平）の陣営は支持団体に向けた個人演説会で組織票固めに徹する、対照的な戦いを繰り広げていた。
そんな折、流星は秘書の昴（倉悠貴）からある書類を渡される。それは、“告発の手紙”で鷹臣（坂東彌十郎）が「殺した」とされている医大の学部長に関する調査報告書だった。
翌日、「チームあかり」は遊説のため都内の離島へ。蛍（シシド・カフカ）の仲介でつながった島民たちとすでにリモートで対話を重ねていたあかりは歓迎を受ける。そんな中、茉莉は取材に来ていた雨宮（三浦透子）から思わぬことを打ち明けられる。数日前、五十嵐（岩谷健司）に“告発の手紙”の件で呼び出され、「これ以上触るな」と調査を中止するよう釘を刺されたというのだ。
五十嵐は茉莉にショックを与えかねない重大な事実をつかんでいるようだった。それでも真実を知りたい茉莉に対し、五十嵐はすべてを打ち明ける前に「答え合わせをしたい相手がいる」と告げると、今後の選挙戦を大きく左右する、ある提案を持ちかける。
そんなある日、あかりの事務所を“ある人物”が突然訪ねてきて…。
【場面カット】選挙カーから笑顔で手をふるあかり
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
■第10話あらすじ
選挙戦がついに幕を開けた。あかりの陣営は、レジェンド声優の光留がウグイス嬢を務める選挙カーが話題に。斬新な戦略で注目を集める一方、流星（松下洸平）の陣営は支持団体に向けた個人演説会で組織票固めに徹する、対照的な戦いを繰り広げていた。
そんな折、流星は秘書の昴（倉悠貴）からある書類を渡される。それは、“告発の手紙”で鷹臣（坂東彌十郎）が「殺した」とされている医大の学部長に関する調査報告書だった。
翌日、「チームあかり」は遊説のため都内の離島へ。蛍（シシド・カフカ）の仲介でつながった島民たちとすでにリモートで対話を重ねていたあかりは歓迎を受ける。そんな中、茉莉は取材に来ていた雨宮（三浦透子）から思わぬことを打ち明けられる。数日前、五十嵐（岩谷健司）に“告発の手紙”の件で呼び出され、「これ以上触るな」と調査を中止するよう釘を刺されたというのだ。
五十嵐は茉莉にショックを与えかねない重大な事実をつかんでいるようだった。それでも真実を知りたい茉莉に対し、五十嵐はすべてを打ち明ける前に「答え合わせをしたい相手がいる」と告げると、今後の選挙戦を大きく左右する、ある提案を持ちかける。
そんなある日、あかりの事務所を“ある人物”が突然訪ねてきて…。