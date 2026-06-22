柴犬がカナダの山でハイキングを楽しんでいたら、カナダ人の学生さんたちに遭遇して…？学生さんが柴犬を撫でた時のリアクションや、柴犬の人懐っこくて可愛い姿が話題になり、投稿は記事執筆時点で33万回再生を突破しています。

【動画：カナダの学生たちが『山で柴犬に遭遇した』結果→撫でた瞬間に…想像を超える『ナイスな反応』】

柴犬たちがカナダの山でハイキング

YouTubeチャンネル「Shiba in the Rockies / カナダ暮らしの柴犬」に投稿されたのは、柴犬の「ナラ」ちゃんと「ソラ」くんがカナダの山でハイキングをした時の様子です。日頃からよく登山をしている2匹は軽やかな足取りでトコトコ歩き、1時間ほどで山頂に到着したそう。

山頂からの景色を眺めた後は、水分補給＆おやつタイム。2匹はずっとニコニコしており、とても楽しそうな様子だったとか。そしてしばらく自然の中でのんびり過ごしてから、山を下りることに。

柴犬を撫でたカナダ人のリアクション

ナラちゃんとソラくんは山を下っている途中で、カナダ人の学生さんたちに遭遇しました。どうやら学校のイベントで山登りをしているようです。人懐っこいナラちゃんは学生さんたちとすれ違う時に、「ご挨拶したいな～。ナデナデしてくれないかな？」というようにお顔を見上げていたとか。

すると1人の学生さんが「撫でていい？」と声をかけてくれたそう。飼い主さんが「いいよ」と返事をすると、学生さんはナラちゃんの頭やお顔を優しくナデナデ…。そして「わーお、アメイジング！めっちゃモフモフ～！！」と歓喜の声を上げたそう。ナイスすぎるリアクションに、思わず笑ってしまいます。

柴犬は嬉しくて笑顔に！

学生さんが大盛り上がりしているのを見て、他の人もナラちゃんを撫でにきてくれたそう。たくさん撫でてもらえたうえに毛並みを褒めてもらえて、ナラちゃんはニコッと笑顔に！嬉しそうな姿が可愛くて、見ているだけで癒されます。

愛嬌たっぷりでモフモフなナラちゃんは、これからも行く先々でたくさんの人に愛され、柴犬の魅力を世界に広めてくれることでしょう。

この投稿には「世界一可愛い！」「柴犬の魅力が伝わったならヨカッタ」「登山客のアイドル」「モフモフを体験出来て羨ましい」といったコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「Shiba in the Rockies / カナダ暮らしの柴犬」には、ナラちゃん＆ソラくんがカナダでアウトドアライフを満喫する様子が投稿されています。外国の人々との交流にもほっこりするので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「Shiba in the Rockies / カナダ暮らしの柴犬」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。