ストリートビューに写った衝撃の光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で17万2000回再生を突破し、「羨ましい！」「なんか嬉しくなるね」「そんなことってあるんですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：なんとなく『Googleで自宅を検索してみた』結果→思わずスクショしてしまう『まさかの光景』】

ストリートビューを見ていたら…

TikTokアカウント「afro8569」の投稿主さんが、Googleストリートビューで自宅周辺を見ていたときのこと。自宅の塀が映っている場面を発見し、何気なく眺めていたそうです。ところが、よく見てみると塀の下のわずかな隙間に何やら気になるものが。

拡大して確認してみると、そこには愛犬の『アフロ』ちゃんの姿がしっかり写り込んでいたのです。どうやらストリートビューの撮影車が気になったらしく、小さな顔を隙間からのぞかせてじっとこちらを見つめていたのだとか。その表情は警戒しているようでもあり、興味津々なようでもあり、とにかく愛らしさ満点。

まさか世界中の人が見られる場所に愛犬が記録されているとは思わず、投稿主さんも思わずスクリーンショットを撮ってしまったそうです。偶然残された貴重な一枚に、多くの人がほっこりしたのでした。

個性あふれる姿にキュン！

そんなアフロちゃんは、家族みんなに愛される存在なのだそうです。投稿主さんにヘッドマッサージをしてもらうのが大好きで、気持ちよさそうにうっとりすることも。また、眠る前には寝かしつけ代わりに歌を歌ってもらうこともあるのだとか。

たっぷり愛情を注がれて育ったアフロちゃんですが、投稿主さんいわく最大の魅力はユーモアあふれる個性的な性格。思わず笑ってしまう行動の数々で、毎日家族を楽しませているそうです。

この投稿には「めっちゃカメラ目線w」「世界デビューじゃん」「可愛すぎて笑いました」などの温かなコメントが寄せられています。

アフロちゃんのクスッと笑える日常はTikTokアカウント「afro8569」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「afro8569」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。