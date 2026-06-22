［W杯マッチ39］グループGで1強と思われたベルギーだが…… 痛恨の2戦連続ドローでGL突破へ向けてまさかの窮地に!?
MATCH 39 グループG第2戦
2026年6月22日 4:00キックオフ（会場：ロサンゼルススタジアム）
ベルギー 0-0 イラン
初戦では、4カ国全てが勝ち点1をわけあったグループG。GL突破へ前進するためにも、第2節では白星を手にしたい。そんな中で、ベルギー代表とイラン代表が激突した。
ベルギーは初戦に続いて、ケビン・デ・ブライネやレアンドロ・トロサールらがスタメンに名を連ねた一方で、ワントップには途中出場していたロメル・ルカクが入った。対するイランは、メフディ・タレミやモハマド・モヘビといった欧州クラブでプレイする選手たちが今日もチームを牽引する。
ただ、イランも防戦一方というわけではない。14分、左サイドの高い位置で得たロングスローの流れから、最後はホセイン・カナーニがゴールを狙う。しかし、これはベルギーの守護神ティボー・クルトワが素晴らしい反応を見せ、ゴールラインを割らせない。
その後もベルギーがゲームを支配するが、チャンスはお互いにやってくる。ベルギーは22分、ユーリ・ティーレマンスがPA内左から強烈なシュートを放ったが、イランGKアリレザ・ベイランヴァンドがクルトワに負けじとビッグセーブを披露。一方のイランも、25分にデザインされたFKからボールを受けたタレミがゴールネットを揺らしたが、VARのチェックによりわずかにオフサイドラインを越えていたため、ゴールは認められなかった。スコアレスのままハーフタイムを迎えている。
後半に入っても、ベルギーがイランを攻め立てる構図は変わらない。ただ、イランの人数をかけた［5-4］のブロックに苦しめられる。53分にはイランが、59分にはベルギーが決定機を迎えたが、この日素晴らしいパフォーマンスを見せる両守護神を前に、なかなか均衡を破ることができない。
そんな中で、ベルギーにアクシデントが襲った。66分最終ラインでボールを受けたネイサン・ノイがGKへのバックパスを試みた際、ミスからパスが短くなってしまい、イランFWタレミにボール奪われそうになる。このままではGKと1対1になってしまうと思ったノイは、入れ替わったタレミを思わず倒してしまい一発退場。ATを含めると、残り30分近くを10人で戦わなければならなくなってしまった。
数的不利の中でも、最後まで勝ち点3を目指して戦うベルギーだが、膠着状態が続く。このままただただ時間だけが過ぎていき、スコアレスのまま試合終了のホイッスルを迎えた。
グループGで1強と思われたベルギーだったが、まさかの2戦連続ドロー。守護神クルトワを中心とした堅守ぶりは十分に発揮しているが、ここまで合計1得点と攻撃陣が振るわない。一方、イランは欧州屈指の強豪国を相手に、貴重な勝ち点1を手にしたといえよう。GL突破には、ともに最終戦での勝利が必須か。
［スコア］
ベルギー 0-0 イラン
［得点者］
なし
［ポゼッション］
ベルギー：56%
イラン：32%
中立：12%
［シュート数］
ベルギー：21本
イラン：7本
［枠内シュート］
ベルギー：7本
イラン：3本
［イエローカード］
ベルギー
ロメル・ルカク
イラン
サイード・エザトラヒ
［レッドカード］
ベルギー
ネイサン・ノイ
ベルギー
フォーメーション：［4-2-3-1］
監督：リュディ・ガルシア
GK
ティボー・クルトワ（レアル・マドリード）
DF
トマ・ムニエ（リール）
ネイサン・ノイ（リール）
ブランドン・メシェレ（クラブ・ブルージュ）
マキシム・デ・カイペル（ブライトン）
MF
ユーリ・ティーレマンス（アストン・ヴィラ）
ニコラス・ラスキン（レンジャーズ）
アレクシス・サレマーカーズ（ACミラン）
ケビン・デ・ブライネ（ナポリ）
レアンドロ・トロサール（アーセナル）
FW
ロメル・ルカク（ナポリ）
交代出場
58分 トマ・ムニエ→ティモシー・カスターニュ（フラム）
58分 ニコラス・ラスキン→ハンス・バナケン（クラブ・ブルージュ）
58分 アレクシス・サレマーカーズ→ドディ・ルケバキオ（ベンフィカ）
73分 ロメル・ルカク→アルトゥール・テアテ（フランクフルト）
87分 ケビン・デ・ブライネ→マティアス・フェルナンデス（リール）
イラン
フォーメーション：［5-4-1］
監督：アミール・ガレノエイ
GK
アリレザ・ベイランヴァンド（トラクター）
DF
サレー・ハルダニ（エステグラル）
ホセイン・カナーニ（ペルセポリス）
ショジャー・ハリルザデー（トラクター）
アリ・ネマティ（フーラード）
エフサン・ハジサフィ（セパハン）
MF
ラミン・レザイーアン（フーラード）
サマン・ゴドス（カルバ）
サイード・エザトラヒ（アル・アハリ）
モハマド・モヘビ（ロストフ）
FW
メフディ・タレミ（オリンピアコス）
交代出場
HT サレー・ハルダニ→アリレザ・ジャハンバフシュ（デンデル）
66分 モハマド・モヘビ→メフディ・トラビ（トラクター）
66分 エフサン・ハジサフィ→ミラド・モハマディ（ペルセポリス）
79分 サマン・ゴドス→シャフリヤール・モガンロウ（カルバ）
85分 サイード・エザトラヒ→アミロホセイン・ホセインザデー（トラクター）