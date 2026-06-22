MATCH 39 グループG第2戦



2026年6月22日 4:00キックオフ（会場：ロサンゼルススタジアム）



ベルギー 0-0 イラン



初戦では、4カ国全てが勝ち点1をわけあったグループG。GL突破へ前進するためにも、第2節では白星を手にしたい。そんな中で、ベルギー代表とイラン代表が激突した。



ベルギーは初戦に続いて、ケビン・デ・ブライネやレアンドロ・トロサールらがスタメンに名を連ねた一方で、ワントップには途中出場していたロメル・ルカクが入った。対するイランは、メフディ・タレミやモハマド・モヘビといった欧州クラブでプレイする選手たちが今日もチームを牽引する。





戦前の予想通り、立ち上がりからボールを握ったベルギー。ジェレミー・ドクの欠場により、右サイドから本職とする左サイドへ戻ったトロサールを起点に攻撃を組み立てる。9分には、そのトロサールのマイナスの折り返しをデ・ブライネが合わせ、こぼれ球をマキシム・デ・カイペルが押し込もうとするが、イランの身体を張った守備を前に阻まれてしまう。ただ、イランも防戦一方というわけではない。14分、左サイドの高い位置で得たロングスローの流れから、最後はホセイン・カナーニがゴールを狙う。しかし、これはベルギーの守護神ティボー・クルトワが素晴らしい反応を見せ、ゴールラインを割らせない。その後もベルギーがゲームを支配するが、チャンスはお互いにやってくる。ベルギーは22分、ユーリ・ティーレマンスがPA内左から強烈なシュートを放ったが、イランGKアリレザ・ベイランヴァンドがクルトワに負けじとビッグセーブを披露。一方のイランも、25分にデザインされたFKからボールを受けたタレミがゴールネットを揺らしたが、VARのチェックによりわずかにオフサイドラインを越えていたため、ゴールは認められなかった。スコアレスのままハーフタイムを迎えている。後半に入っても、ベルギーがイランを攻め立てる構図は変わらない。ただ、イランの人数をかけた［5-4］のブロックに苦しめられる。53分にはイランが、59分にはベルギーが決定機を迎えたが、この日素晴らしいパフォーマンスを見せる両守護神を前に、なかなか均衡を破ることができない。そんな中で、ベルギーにアクシデントが襲った。66分最終ラインでボールを受けたネイサン・ノイがGKへのバックパスを試みた際、ミスからパスが短くなってしまい、イランFWタレミにボール奪われそうになる。このままではGKと1対1になってしまうと思ったノイは、入れ替わったタレミを思わず倒してしまい一発退場。ATを含めると、残り30分近くを10人で戦わなければならなくなってしまった。数的不利の中でも、最後まで勝ち点3を目指して戦うベルギーだが、膠着状態が続く。このままただただ時間だけが過ぎていき、スコアレスのまま試合終了のホイッスルを迎えた。グループGで1強と思われたベルギーだったが、まさかの2戦連続ドロー。守護神クルトワを中心とした堅守ぶりは十分に発揮しているが、ここまで合計1得点と攻撃陣が振るわない。一方、イランは欧州屈指の強豪国を相手に、貴重な勝ち点1を手にしたといえよう。GL突破には、ともに最終戦での勝利が必須か。［スコア］ベルギー 0-0 イラン［得点者］なし［ポゼッション］ベルギー：56%イラン：32%中立：12%［シュート数］ベルギー：21本イラン：7本［枠内シュート］ベルギー：7本イラン：3本［イエローカード］ベルギーロメル・ルカクイランサイード・エザトラヒ［レッドカード］ベルギーネイサン・ノイベルギーフォーメーション：［4-2-3-1］監督：リュディ・ガルシアGKティボー・クルトワ（レアル・マドリード）DFトマ・ムニエ（リール）ネイサン・ノイ（リール）ブランドン・メシェレ（クラブ・ブルージュ）マキシム・デ・カイペル（ブライトン）MFユーリ・ティーレマンス（アストン・ヴィラ）ニコラス・ラスキン（レンジャーズ）アレクシス・サレマーカーズ（ACミラン）ケビン・デ・ブライネ（ナポリ）レアンドロ・トロサール（アーセナル）FWロメル・ルカク（ナポリ）交代出場58分 トマ・ムニエ→ティモシー・カスターニュ（フラム）58分 ニコラス・ラスキン→ハンス・バナケン（クラブ・ブルージュ）58分 アレクシス・サレマーカーズ→ドディ・ルケバキオ（ベンフィカ）73分 ロメル・ルカク→アルトゥール・テアテ（フランクフルト）87分 ケビン・デ・ブライネ→マティアス・フェルナンデス（リール）イランフォーメーション：［5-4-1］監督：アミール・ガレノエイGKアリレザ・ベイランヴァンド（トラクター）DFサレー・ハルダニ（エステグラル）ホセイン・カナーニ（ペルセポリス）ショジャー・ハリルザデー（トラクター）アリ・ネマティ（フーラード）エフサン・ハジサフィ（セパハン）MFラミン・レザイーアン（フーラード）サマン・ゴドス（カルバ）サイード・エザトラヒ（アル・アハリ）モハマド・モヘビ（ロストフ）FWメフディ・タレミ（オリンピアコス）交代出場HT サレー・ハルダニ→アリレザ・ジャハンバフシュ（デンデル）66分 モハマド・モヘビ→メフディ・トラビ（トラクター）66分 エフサン・ハジサフィ→ミラド・モハマディ（ペルセポリス）79分 サマン・ゴドス→シャフリヤール・モガンロウ（カルバ）85分 サイード・エザトラヒ→アミロホセイン・ホセインザデー（トラクター）