「信頼したくなるリーダー」だけができていること。

優秀なマネージャーは、「少しだけ演技」する。あえて「演じること」を選べば、「部下に信頼される」「会社に評価される」「自分も疲れない」職場になる。そんなリーダーの実践的なふるまい方をまとめたのが、『3000件の職場の悩みを解決したプロが教える リーダーのふるまい大全』（本田淳也著）である。本稿では、同書の内容を一部抜粋して紹介する。

リーダーに必要な「根拠のない自信」

「この人は自信があるな」と思ってもらえるリーダーは、部下から信頼されます。

頼りになるリーダーに必要なのは、実績や知識に裏打ちされた自信だけではありません。

私がおすすめするのは、「根拠のない自信」です。

「えっ、根拠がないって大丈夫なの？」と思われるかもしれませんが、これがポイントなんです。

根拠は別になくていい。

大切なのは「どんな問題でも必ず解決できる」という強い姿勢を見せることです。

無責任な楽観とは違います。「チームを安心させるための自信」と考えてみてください。

トラブルのときこそ、自信が力になる

取引先からクレームが入って現場が動揺しているとき。

売上が下がってチーム全体が不安になっているとき。

こういう場面でこそ、「リーダーの自信」が効いてきます。

「こういうトラブルは必ず解決できるよ。いままで乗り越えられなかった問題はないからね」

「ちょっとイマイチだね。でもこれくらいで終わる私たちじゃない。きっとうまくいく！」

こうした言葉を自信を持って言えるリーダーの下では、部下も安心して働けます。

「この人になら任せても大丈夫」「困ったときは頼りになる」と感じてもらえるんです。

逆に、リーダー自身が不安そうな顔を見せてしまうと、その不安はすぐにチーム全体に広がります。

リーダーの表情や言葉は、思っている以上に部下に影響を与えているものです。

「自信があるように見せる」だけでいい

完璧な答えがなくても構いません。すべてを解決できなくても構いません。

「この人、なんか頼りになりそう」と思ってもらえれば、それで十分なんです。

明日から「根拠のない自信」を持って部下と接してみてください。

その小さな変化が、あなたを「頼りになる上司」へと変えていくはずです。

（本稿は、『3000件の職場の悩みを解決したプロが教える リーダーのふるまい大全』の発売を記念したオリジナル記事です）