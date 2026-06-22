圧巻のド迫力ボディ…ナッティ、はち切れそうな“ピチT”姿に視線集中「ガチえぐい」「最高」

ガールズグループKISS OF LIFEのナッティが、グラマラスなスタイルで視線を奪った。

最近、KISS OF LIFEの公式インスタグラムには、「Kiss Into Hot Summer」というコメントとともに写真が投稿された。

【写真】ナッティ、ド迫力ボディ

公開された写真には、クロップドトップスにミニスカートを合わせたナッティの姿が収められている。何気ないポーズでも圧倒的なオーラを放ち、見る者を魅了した。

また、別の写真ではタイトなTシャツにショートパンツを合わせた姿で撮影に臨んでいる。フィット感のあるトップスからはメリハリのあるグラマラスなボディラインが際立ち、抜群のプロポーションでファンの視線を釘付けにした。

この投稿を見たファンからは、「ガチえぐい」「最高」「美しい」「大好き」「ホットガール」といったコメントが寄せられている。

（写真＝KISS OF LIFE公式Instagram）

なお、ナッティが所属するKISS OF LIFEは、6月27日に千葉・市川市文化会館でファンミーティング「2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR ＜DEJA VU＞ IN TOKYO」を開催する予定だ。

◇ナッティ プロフィール

2002年5月30日生まれ。タイ・バンコク出身で、本名はアンナチャヤ・スプティポン。TWICEを輩出したオーディション番組『SIXTEEN』に出演し、最年少参加者でありながら高い歌唱力と堂々としたダンスで存在感を光らせた。TWICEとしてのデビューは逃したが、その後もオーディション番組出演やソロ活動を通じて知名度を高め、2023年7月に4人組ガールズグループKISS OF LIFEのメンバーとしてデビュー。高い歌唱力と並みならぬカリスマ性で「次世代のBoA」と呼ばれている。