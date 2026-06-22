【衝撃ラスト】実の妹に婚約者を奪われ、家を追い出された主人公。どん底の彼女を救ってくれたのは【意外な人物】で...！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！実の妹と恋人に裏切られ、同棲していたアパートを追い出されてしまった主人公。冷たい雨の夜、行き場を失い途方に暮れていた彼女を救ってくれたのは、意外な人物でした。絶望の先で待っていた、思いがけない運命とは…？

すべてを失った雨の夜

実の妹に最愛の婚約者を奪われたうえ、2人が一緒に住むからと、私は同棲していたアパートを突然追い出されてしまいました。 最低限の荷物だけをつめたキャリーケースを手に、冷たい雨の降る夜道に放り出された私。信じていた家族と恋人に裏切られ、行き場もなく路上で泣き崩れていました。 「もう私の人生は終わった」と絶望していたそのとき、目の前に見覚えのあるSUVが静かに止まったのです。窓が開き、「どうした？」と声をかけてくれたのは、以前の職場でお世話になっていた先輩でした。

先輩のおかげで前向きに

偶然通りかかった先輩は、行き場を失っていた私を、自身が営む小さなカフェの空き部屋に住まわせてくれました。 さらに従業員として雇ってくれ、私はそこで新しい生活を始めることに。最初はショックが大きく、接客中も笑顔を作ることすらできませんでした。 しかし、地元のお客さんの温かい言葉や、先輩が毎日作ってくれるまかないに少しずつ救われていきました。 口数は多くないものの、さりげなく体調を気遣ってくれる先輩。その不器用なやさしさに触れるうち、凍りついていた心は少しずつほどけ、私は前を向けるようになっていったのです。 そしてこのあと、妹と元婚約者との思いがけない再会を果たすのでした…。 原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部