1児の母・澤穂希、子育てのために取得した資格を“3つ”明かす「そういう知識があるかないかで対応の仕方が変わるので、勉強してよかったなと思います」

1児の母・澤穂希、子育てのために取得した資格を“3つ”明かす「そういう知識があるかないかで対応の仕方が変わるので、勉強してよかったなと思います」