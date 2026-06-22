1児の母・澤穂希、子育てのために取得した資格を“3つ”明かす「そういう知識があるかないかで対応の仕方が変わるので、勉強してよかったなと思います」
元サッカー女子日本代表の澤穂希（47）が、19日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に生出演。子育てのために取得した資格を明かした。
【写真】「あなたの母親になれて幸せ」9歳長女との“母の日”ショットを披露した澤穂希
この日は、仲良しの“ママ友”であるというSHELLYと共にスタジオ出演。現在9歳の長女は、サッカーはやっていないが、“遊び”でたまに公園などでボールを蹴ることはあると明かした。
子育てのために、約3年前に「子育て心理アドバイザー」「食生活アドバイザー」「スポーツ栄養プランナー」の3つの資格を取得したと説明。「家族のために必要なことを、自分の知識を得るために取りました」と語った。
その中で、子育て心理アドバイザーについて「別にそれがすべて正しいとか、自分の子に合う合わないはもちろんあるんですけど、やっぱりそういう知識があるかないかで対応の仕方が変わるので、勉強してよかったなと思います」と伝えた。
澤は2015年8月に当時Jリーグ・ベガルタ仙台の強化育成部に所属していた辻上裕章氏と結婚。当初は別居婚だったが、同年末に現役を引退して仙台に引っ越し。17年1月に第1子女児を出産した。
【写真】「あなたの母親になれて幸せ」9歳長女との“母の日”ショットを披露した澤穂希
この日は、仲良しの“ママ友”であるというSHELLYと共にスタジオ出演。現在9歳の長女は、サッカーはやっていないが、“遊び”でたまに公園などでボールを蹴ることはあると明かした。
子育てのために、約3年前に「子育て心理アドバイザー」「食生活アドバイザー」「スポーツ栄養プランナー」の3つの資格を取得したと説明。「家族のために必要なことを、自分の知識を得るために取りました」と語った。
澤は2015年8月に当時Jリーグ・ベガルタ仙台の強化育成部に所属していた辻上裕章氏と結婚。当初は別居婚だったが、同年末に現役を引退して仙台に引っ越し。17年1月に第1子女児を出産した。