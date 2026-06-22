天下人・豊臣秀吉…ではなく、その弟・秀長が主人公！これまでになかった視点からダイナミックに描く大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合、日曜午後8時ほか）。兄を支え続けた“もう一人の豊臣”にスポットが当たることで映し出される新たな戦国の世界が話題です。そこで歴史家で作家・評論家の濱田浩一郎さんに、ドラマをもっと楽しむための”ツボ”を解説していただきました。

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村重の裏切りで、荒木一族の妻子は人質に

大河ドラマ「豊臣兄弟！」第24回は「軍師官兵衛！」。

同ドラマにおいては織田信長に仕える摂津国の武将・荒木村重（有岡城主）をトータス松本さんが演じています。

そしてその妻・だしを演じるのは山谷花純さんです。

天正6年（1578）、村重は信長を裏切り、毛利方に付きます。

織田軍は有岡城を攻撃、村重は翌年には尼崎城に赴くことに。

有岡城にいた荒木一族の妻子は織田の人質となってしまいます。

六条河原に引き出され…

村重は織田方の説得に応じず抗戦したので、信長は荒木一族の妻子の処刑を命じました（1579年12月16日）。



『秀吉と秀長 天下統一の軌跡』（著：濱田浩一郎／内外出版社）

だしは都に護送されていましたが、処刑の日、他の荒木一族の人々と共に六条河原に引き出されます。

肘を掴まれて車に乗せられただしは、多くの見物人に顔を見られることになりました。

最期の瞬間も、だしの態度は立派だったと『信長公記』（信長の家臣・太田牛一が著した信長の一代記）にはあります。

車を降りても帯を締め直し、髪を高々と結い直して、落ち着いた様で斬られたのでした。

「前世の因果」と諦観

同書によると、評判の美人だったというだしは21歳。

夫・村重を恨むことなく、前世の因果と諦観し、最後の時を迎えたといいます。

江戸時代初期の儒学者・小瀬甫庵が著した『信長記』（『信長公記』ほどに史料的価値は高くはない）にも、だしという「女房」は「美人」であったと記されています。

処刑の時、車から降りただしは、帯を締め直し、西方を拝みます。

そして首を差し出し、斬られたと『信長記』は記しているのでした。

一族のみならず、下女や召使いまで処刑

『信長公記』も『信長記』も、だしのみならず、荒木一族の妻子の最期は立派だったと記しています。

ただ、下女や召使いは死ぬのを嫌がり、大いに悲嘆したと『信長公記』は記します。

下女や召使いまでもが処刑されたのです。

哀れというほかありません。

（主要参考文献一覧）

・桐野作人『織田信長』（KADOKAWA、２０１４年）

・黒田基樹『羽柴秀長の生涯』（平凡社、２０２５年）

・柴裕之『秀吉と秀長「豊臣兄弟」の天下統一』（NHK出版、２０２５年）

・濱田浩一郎『秀吉と秀長 天下統一の軌跡』（内外出版社、２０２５年）