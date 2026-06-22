「可愛すぎでは!?♡」一ノ瀬瑠菜『週プレ』で魅せたガーリー＆フレッシュグラビア！
『週刊プレイボーイ』27号は6月22日に発売！
一ノ瀬瑠菜が、6月22日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』27号表紙＆巻頭グラビアに登場！
【プロフィール】
一ノ瀬瑠菜（いちのせ・るな）
2007年2月26日生まれ 埼玉県出身
身長163cm B83 W56 H84 血液型＝A型
「ミスマガジン2023」読者特別賞受賞。YouTubeドラマ『東京彼女』「学歴差別」編に出演中！
公式X【@ichinose_luna】
公式Instagram【@ichinose_2266】
公式TikTok【@lulululuta】
今号の『週プレ』は、笑顔はじける最強の19歳・一ノ瀬瑠菜の表紙＆巻頭グラビア＆DVD、大人っぽくなって色気マシマシの山岡雅弥、Gカップ軽トラ女子・三田悠貴の最新グラビアも！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。
その他、本号と同時リリースの一ノ瀬瑠菜『週プレ プラス！』アザーカット集「キミといるだけで～prologue～」は、価格／1320円（税込）にて主要電子書店で 6月22日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』では限定カット付きで発売!!
＜特集情報＞
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