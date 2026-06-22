「彼もW杯中毒に」史上初快挙のエース称えた長友佑都、5度目のW杯は“3段階計画”で歴史作る
[6.20 W杯F組第2節 日本 4-0 チュニジア モンテレイ]
日本代表史上初となるW杯での4ゴールと、3点差以上での勝利--。過去4大会を経験してきた大ベテランも日本サッカーの成長に目を細めた。
DF長友佑都(FC東京)はW杯第2戦のチュニジア戦後、「感慨深い。今回のチームは強いチームだと思っていたけど、なかなかW杯は難しい。こんなに大差で勝てるとは思っていなかった。日本が力がある証拠」と太鼓判を押し、「本当に優勝を目指しているので、心の底から優勝を目指しているので、このまま行きますよ」と高らかに宣言した。
日本代表にとってグループリーグ第2戦は自国開催以外で3分け3敗と一度も勝利したことのない“鬼門”。今回のチームは歴史を切り拓くべく、長友の発案でオフ明けの再始動日に選手ミーティングを開くなど、鬼門突破の機運を高めてきた。そのムードは試合直前のロッカールームでも見られたという。
「試合前からずっと言っていた。集中力を切らさずに緊張感を持ってやっていこうというのはみんな本当に意識して、みんなの声がロッカールームに響いていた。今日は問題ないなという確信があった」
その雰囲気は長年“ムードメーカー”としても力を尽くしてきた39歳の目にも異質に映っていたようだ。
「試合前からすごい緊張感と雰囲気で入っていた。いろんな選手が集中して、準備してきたことと、あとは泥臭く戦うこと、球際で戦うこと、その自分たちの生命線だけをやっていこうと。ロッカールームでみんなが声を出していた。その雰囲気を見て、サッカーはどうなるか結果はわからないけど、かなり高い可能性で結果が得られるな、勝利が得られるなとロッカールームで感じていた」
その勢いがピッチにも表れ、チームは前半4分のMF鎌田大地のゴールを皮切りに4得点。グループリーグ第2戦という鬼門を突破しただけでなく、W杯では日本史上初の1試合4ゴール、3点差以上勝利、FW上田綺世(フェイエノールト)の1試合2ゴールなど、W杯史上1000試合目を記録づくめで彩った。
エース上田の活躍に「非常に嬉しいし、彼もW杯中毒の一人になる。この興奮とアドレナリンは他にはない」と称えた長友は鬼門突破に「僕自身も5度目の正直だったので。今回勝たないといけない第1弾だった。まず一段階目を突破できて、5度目の正直を突破できて良かった」と笑み。その上で「第2弾はベスト8の壁。そして優勝という目標がある。5度目の正直の第3弾を突破していきたい」と“3段階計画”で先を見据えていた。
(取材・文 竹内達也)
日本代表史上初となるW杯での4ゴールと、3点差以上での勝利--。過去4大会を経験してきた大ベテランも日本サッカーの成長に目を細めた。
DF長友佑都(FC東京)はW杯第2戦のチュニジア戦後、「感慨深い。今回のチームは強いチームだと思っていたけど、なかなかW杯は難しい。こんなに大差で勝てるとは思っていなかった。日本が力がある証拠」と太鼓判を押し、「本当に優勝を目指しているので、心の底から優勝を目指しているので、このまま行きますよ」と高らかに宣言した。
「試合前からずっと言っていた。集中力を切らさずに緊張感を持ってやっていこうというのはみんな本当に意識して、みんなの声がロッカールームに響いていた。今日は問題ないなという確信があった」
その雰囲気は長年“ムードメーカー”としても力を尽くしてきた39歳の目にも異質に映っていたようだ。
「試合前からすごい緊張感と雰囲気で入っていた。いろんな選手が集中して、準備してきたことと、あとは泥臭く戦うこと、球際で戦うこと、その自分たちの生命線だけをやっていこうと。ロッカールームでみんなが声を出していた。その雰囲気を見て、サッカーはどうなるか結果はわからないけど、かなり高い可能性で結果が得られるな、勝利が得られるなとロッカールームで感じていた」
その勢いがピッチにも表れ、チームは前半4分のMF鎌田大地のゴールを皮切りに4得点。グループリーグ第2戦という鬼門を突破しただけでなく、W杯では日本史上初の1試合4ゴール、3点差以上勝利、FW上田綺世(フェイエノールト)の1試合2ゴールなど、W杯史上1000試合目を記録づくめで彩った。
エース上田の活躍に「非常に嬉しいし、彼もW杯中毒の一人になる。この興奮とアドレナリンは他にはない」と称えた長友は鬼門突破に「僕自身も5度目の正直だったので。今回勝たないといけない第1弾だった。まず一段階目を突破できて、5度目の正直を突破できて良かった」と笑み。その上で「第2弾はベスト8の壁。そして優勝という目標がある。5度目の正直の第3弾を突破していきたい」と“3段階計画”で先を見据えていた。
(取材・文 竹内達也)