開催：2026.6.22

会場：グローブライフ・フィールド

結果：[レンジャーズ] 4 - 3 [パドレス]

MLBの試合が22日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとパドレスが対戦した。

レンジャーズの先発投手はネーサン・イオバルディ、対するパドレスの先発投手はワンディ・ペラルタで試合は開始した。

3回裏、1番 ワイアット・ラングフォード 初球を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでレンジャーズ得点 TEX 3-0 SD

4回表、4番 ガビン・シーツ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパドレス得点 TEX 3-1 SD、6番 ザンダー・ボガーツ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 TEX 3-2 SD、8番 宋成文 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 TEX 3-3 SD

4回裏、2番 ジョシュア・ヤング 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 4-3 SD

試合は4対3でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのネーサン・イオバルディで、ここまで7勝7敗0S。負け投手はパドレスのルーカス・ジオリトで、ここまで2勝3敗0S。レンジャーズのジュニスにセーブがつき、1勝1敗5Sとなっている。

なお、パドレスの松井裕樹はこの試合で1.0回を投げ、0安打、0失点、1奪三振、防御率は1.46となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-22 06:10:32 更新