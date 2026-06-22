7月2日（木）よる7時〜よる9時54分 日本テレビ系で、「ぐるぐるナインティナイン ゴチになります！」の超特別編として、一夜限りの豪華メンバーによる「ぐるぐるナインティナイン イタリア・ローマでゴチになります！3時間SP」を放送。

イタリア現地で27年ぶりにロケを敢行。ゴチに参加するスペシャルメンバーは、ナインティナインのほか、仲里依紗、竜星涼、森本慎太郎（SixTONES）、劇団ひとり、森香澄。

世界遺産の街・ローマで、格式ある一つ星レストラン「ラ・テッラッツァ」を舞台に豪華イタリアンでゴチバトルを行う。負けて高額自腹の餌食となるのは一体誰なのか？「イタリアゴチ」を終えたSPメンバー7名からの興奮冷めやらぬ感想コメントを公開！

また、本日より番組公式Ｘ（@guru99_ntv）では「イタリアゴチの自腹は誰だ？」プレゼントキャンペーンを実施。正解者の中から抽選で30名様にAmazonギフトコードをプレゼント！詳しくは番組Xにて。

●「イタリアゴチ」参加メンバーコメント

【岡村隆史】

とてもいい天気の中ロケができて最高でした。日本だとロケバス移動が多くなりますが、歩いてローマの街を移動したので、満喫することができました。スペシャルなゴチメンバーとも合間にいろいろお話できて楽しかったです。ただびっくりしたのが、竜星涼くんがかっこよすぎて……嫉妬しました。イタリアに馴染みすぎていましたね。竜星くんのサングラスをかけさせてもらったんですけど、みんなにクスクス笑われたのですぐ返しました。

【矢部浩之】

今の時代に何台も海外でロケバスを走らせてロケができるなんて、嘘みたいに豪華でびっくりしました。これまで海外ロケでは、ホテルのシャワーの水圧が弱かったことしかなかったのですが、今回は逆に強すぎた！(笑) でも、血行も良くなってすっきりしたのでよかったです（笑）。

【仲里依紗】

普段から甘いものは好きなのですが、1か月分くらいの量の甘いものを、このイタリアの2日間で食べました(笑)。もういいってなるかなと思ったのですが、まだ食べられる！食べたい！というくらい、どれも本当においしかったです。



【竜星涼】

ずっと見ていた番組なので、いつか出られたらと思っていました。ゴチで「STOP！」ってやりたかったので（笑）、今回ローマでそれができて、おいしいものもたくさん食べられて、とてもうれしかったです。最後まで予想できない展開でしたし、何より僕は初参戦でローマなので、物価も日本と違っていて金額予想が難しかったです。

【森本慎太郎】

僕はこのイタリアでの2日間、兵士の格好をした方と一緒にロケをしたのですが、その方がかなりの曲者でいいキャラをしていました。その方のおかげでとても楽しく過ごすことができたので、“謎の兵士”にもぜひ注目してください！

【劇団ひとり】

仲里依紗さんが超難問クイズに正解した瞬間があって、感動しました。みんなが悩んでいる中ですごかったので、ぜひ注目してもらいたいです。このイタリアでの2日間はおいしいものがたくさんありすぎて、僕らは一度も血糖値が下がる瞬間がなかったくらい(笑）。ぜひご覧ください。

【森香澄】

ゴチは2回目の出演になります。今回も値段予想がとても難しかったのですが、どの料理もとてもおいしかったですし、何より制服姿でローマを練り歩いて、街の皆さんの注目を集めたのがとても印象に残っています(笑)。街ブラロケでは、人気のお店を何店舗も巡って情報量もすごいと思うので、お楽しみに！