◇米男子ゴルフツアー 全米オープン最終日（2026年6月21日 米ニューヨーク州 シネコックヒルズGC＝7440ヤード、パー70）

メジャー第3戦の最終ラウンドが行われ、65位から出た松山英樹（34＝LEXUS）は1バーディー、4ボギーの73と伸ばせず、通算14オーバーでホールアウトした。

優勝争いからは遠い位置で4日間の戦いを終えた松山は「残念でした。風がないこのコンディションで伸ばせない。まして順位がここまで下の方で伸ばせないというのは、自分の今のゴルフの状態かなという感じかな」と力なく話した。

序盤はパーを並べて9番で第2打を50センチにつけてバーディーを先行させたが、11番パー3でティーショットをグリーン奥に外して最初のボギーを叩くと、13番は第2打がバンカーにつかまりスコアを落とした。15番、17番でもボギーを喫した。

最終日は33パットを要した。硬く早いグリーンに手を焼いた。「パットだけじゃない。しっかり打てるようになれば、もう少しは上位で戦えるんじゃないかなという希望は持ってるけど」と無念さをにじませた。

松山らしい正確なショットを見せる場面もあったが「良くなったり悪くなったりの繰り返し」と満足はしてない。「来週また切り替えて頑張りたい」と前を向いた。