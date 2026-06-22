THE ANSWER編集部に来訪 W杯・日本―チュニジア戦ドラゴン観戦記

ドラゴン、恍惚――。サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、1次リーグF組で日本がチュニジアと対戦。4-0と快勝し、決勝トーナメント進出に前進した。2022年カタールW杯に続き、THE ANSWERで解説を務める元日本代表FW久保竜彦が東京・中目黒の編集部に来訪。世界を驚かせた日本の躍動を見守った。今回はそれに先立ち、観戦の様子をレポート。18日に50歳の誕生日を迎え、興奮が止まらなかった90分間のすべて。（取材・文＝THE ANSWER編集部・神原 英彰）

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日曜昼の東京・中目黒。

スクランブル交差点で若者が狂乱する渋谷から急行1駅。だけど、W杯の匂いがしない、すました顔の街にもサムライブルーの青がちらほら混じる。梅雨の湿気と高揚感が溶け合う目黒川沿いを、50歳のドラゴンがやってきた。

ビーチサンダルに、夏仕様の短パン。

「誕生日はずっと寝とった。前の晩、飲みすぎたんよ。50歳の抱負？ ないよ、そんなもん」

孔子に言わせれば、天命を知る齢になっても豪傑に生きる男は、ナカメの街並みに今日も似合わない。

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引退後、自然を求めて山口の小さな港町・室積に移り住み、コーヒー焙煎に、塩作り、野菜作り……と、唯一無二のキャリアを歩んでいた。「旨い塩の違い？ 簡単よ、塩で朝まで酒が呑めるかどうかよ」

そんな伝説のストライカーの独特の感性を、4年に一度の舞台で輝かせたい。

2022年のカタールW杯、編集部で缶ビールを飲みながら日本戦を観戦・解説する企画を実施。一部サッカーマニアから熱烈な支持を受け、2024年アジアカップを経て、今回、北中米W杯で復活した。

6月15日、オランダ戦。

早朝5時開始。前夜はどっぷりと飲み、充血した目で見守った激闘。展開はヒリヒリ、口内はカラカラ。用意した缶ビールには手をつけず。2-2、引き分け。「（3日後で）もう50よ。（朝から酒は）体力がきついよ。ホテルに帰って寝るよ」

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迎えたチュニジア戦。編集部に到着するなり、サプライズが。

突然、流れるドリカムの祝福ソング。運ばれる誕生日ケーキ。「おお、おお」。不器用に顔をほころばせ、「50」のろうそくを吹き消す。「なんか、うれしいね。こんなんやってもらったの久しぶりよ」

そして、コメ党のナカメ民の胃袋を支える「ごっつ食べなはれ」のおむすびセット（2個入り）とともに並べた缶ビール。果たして、今回は。

飲むのか。

飲まないのか。

かつて野山で対峙した野生の鹿を退治したごつい手が伸びる――エビス350mlだ。

「プシュッ」

午後0時40分。

試合開始のホイッスルより早いこの音が、ドラゴンと私たちのW杯に本当の始まりを告げた。

アルコールより酔える日本のサッカー「くあぁ……すごぉい」

キックオフ。と同時に、おむすびセット2つ目をもう平らげたドラゴンの雄叫びがいきなり響く。

「カマダぁ！」

前半4分、左サイドからのクロスに鎌田が合わせ、日本W杯史上最速先制。「（クロスからのテンポが）『ちん！ ちん！ ちーん！』やん」。腰を浮かせ、ドラゴン節で大興奮。「かかとやん。シャレてる……すげえよ」

芸術弾に酔いしれ、たまらず2本目のエビス350mlを投入。

10分、再び決定機。CKの混戦からシュートを相手GKがゴールライン上でかき出す。その表情に瞠目。「顔、GKの顔が。変な顔しとったもん、GK。入っとるよ」。4年越しの“1ミリ返し”に阻まれ、ため息。「おーん」

31分、また叫ぶ。速攻から上田が持ち上がる。「打て、打たんか」。メキシコまで届いたか。刹那、スーパーミドル炸裂。缶は空に。舌は滑らかに。「マタか、また股（股抜き）やん！」

以降は攻撃のリズムが落ち着き、ドラゴンも小休止。水に切り替え、未だ太いふくらはぎをかく。「板倉、（体の強さが）ユ・サンチョルみたいやな」。空の上にいる戦友を思い出しているうちに、2-0で前半終了。「よっしゃ」

45分で消化が早い。老眼の影がちらつく目を細めて成分表示を確認し、スタバのあらびきソーセージパイをムシャリ。残り45分、胃袋を整えた。

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後半開始。と同時に、封を切った低糖質ロカボナッツをつまむ手がやがて止まる。

「カマちゃん！」

24分。絶妙なパスから伊東が裏に抜け出し、3度目の咆哮。「うぅわああ……カマちゃん、うまかった」。1試合の間で急速に縮まる鎌田との距離。が、VTRを見て訂正。「あっ、（パスは）上田や。上田やった」。苦笑い。

直後、給水タイムへ。「もう2点くらい行くやろ。まあ、1点は行くやろな」。予言、的中。

39分、右サイドからのクロスに上田が下がりながら巧みなヘディング弾。「うぅわあああ…はっは」。立ち上がることもない。笑うだけ。日本の歴代No.1ストライカーを「そりゃ、カマモトさんやろ」と言って憚らない男が唸った。

「アレやるのすごいよ。伸び切っとったもん、体。すぅごい、すぅごいよ。（FWとして）カマモトさん以来やろ」

W杯で衝撃の4-0。

もう、プレモルにも一番搾りにも手は伸びない。アルコールより酔える魅力が日本のサッカーにはある。

勝利直後。漏れた恍惚が、その証明だった。

「くあぁ……すごぉい」

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試合後に実施した解説インタビュー。

世界に衝撃を与えた日本のエースストライカーのすごみ、スタメン起用で攻撃にリズムを生み出した選手の貢献、ドイツW杯を目指した自身の現役時代と比較して感じる日本代表の進化まで。

誕生日ケーキを「甘い」と頬張りながら、存分に語り尽くした。

「4-0よ。横綱みたい。やばい、日本やばいよ。信じられません。もう、飲むしかないやろ」

午後3時53分。

そう言い残し、まだ明るさが包む中目黒に消えていったドラゴン。50歳のずいぶんと長い夜が始まろうとしている。



（THE ANSWER編集部・神原 英彰 / Hideaki Kanbara）