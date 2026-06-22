サッカー北中米Ｗ杯で日本時間２１日、日本代表がチュニジアと対戦し、過去苦戦してきた“魔の２戦目”を攻略して４―０で快勝した。オランダ戦に引き続き、試合会場のメキシコ・モンテレイで生観戦したお笑いコンビ「カカロニ」の２人はスポーツ報知の取材に、「こんなに安心して見られた試合はない」と称賛した。

試合終了から約２時間がたっても、熱狂は冷めるどころか燃え盛るばかり。２人の声は自然に弾んだ。完封勝利に栗谷（３６）は「日本選手全員の良さが出た、完全な勝利だった」と大絶賛。４大会連続で現地観戦のすがや（３５）も「今まで見てきて、こんなに安心して見られる試合はなかった。ただただ楽しい試合でした」とかすれ声になりながら答えた。

初戦のオランダ戦とは一変して前半からゴールラッシュ。スタジアムの雰囲気もすさまじく「最高潮に盛り上がりました」と栗谷。外国人も含め、観客の９割近くが日本を応援しており「完全なホームだった」という。

栗谷は、“個人的ＭＶＰ”に２得点を挙げマン・オブ・ザ・マッチにも選ばれたエース・上田綺世を選出。「とんでもなかった」と衝撃度の大きさに笑うと、すがやも「（１点目は）理不尽すぎて想定外。シュートにいけない状況から弾丸（シュート）を打てるのは意味が分からない」とうなずくしかなかった。試合前練習でも好調ぶりを見せていたそうで、栗谷は「（鈴木）彩艶選手でも、止められないシュートをバンバン決めていた」と現地観戦ならでは情報を明かした。

会場のモンテレイは酷暑で有名。２人の到着時も、曇りにもかかわらず、気温が３５度あったという。ただ、その後に記録的な豪雨が降った影響で、この日も過ごしやすかったという。

すがやは「道路が冠水して川になっちゃうような雨が２、３時間降ったが、（そのおかげで）過ごしやすい気候にはなった」と天候も日本勝利の一因になったと分析。メキシコ入り後、２人で世界遺産の「太陽のピラミッド」に訪問したことから、すがやは「太陽の神が僕らに味方してくれたのかなと思います」と冗談交じりに話した。

２人はメキシコを離れて再び米国に戻り、ダラスでの第３戦に備える。栗谷は「今の日本代表だったら、すごいところまで行ける気がするのでめちゃくちゃ楽しみ」と語ると、すがやも「最高の景色を見せてください！」と力強くエールを送った。（古本 楓）

〇…２人は第３戦のスウェーデン戦（２６日）の展望についても言及。すがやは「スウェーデンは日本に勝てば２位通過できるので、絶対勝ちに来る」と相手視点から分析した。決勝トーナメントを見据える必要もあり、選手采配の重要性を説きつつ、注目選手について栗谷は「ボランチの世界デビューで瀬古（歩夢）選手」。すがやは「ワールドクラスの２トップを止める冨安（健洋）選手と伊藤洋輝選手」を挙げた。