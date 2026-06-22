女優の早瀬久美が21日までに自身のインスタグラムを更新。八王子FMのスタジオ同い年の女優で歌手のあべ静江と会ったことを報告。2ショットを披露した。



【写真】70年代の同い年アイドル 変わらぬ可憐な姿を披露

早瀬は「早瀬久美のあの日をもう一度」を、あべは「あべ静江と太田美知彦のYou&Me」という番組を、八王子FMでそれぞれ持っていることからスタジオでバッタリ会ったことを報告。「時々顔を合わせるけど、前回がいつだったか思い出せません」とつづった早瀬は、あべと笑顔でピースをしていた。



2人はともに1951年生まれの74歳。早瀬は日本テレビ系の森田健作主演のドラマ「おれは男だ！」(1971～72年)でヒロイン・吉川操を演じ、森田演じる主人公の「吉川くん」のフレーズでもおなじみ。活動休止を経て、2009年で芸能活動を再開。



一方のあべは73年のデビュー曲「コーヒーショップで」が大ヒット。続く「みずいろの手紙」もヒットし、翌年にはNHK紅白歌合戦にも出演。清純で可憐な容姿で、トップアイドルとして活躍。映画「トラック野郎・爆走一番星」や、ドラマ」真夜中のあいさつ」「青春ド真中!」でヒロインをつとめた。2022年3月に自分の顔を茶色に塗っていたことから、スタッフが異変に気付き、脳梗塞で緊急入院。「倒れてから数日間の記憶はない」状態だったという。現在は歌手活動を復帰。健康維持のために、少林寺拳法の修練に励んでいるという。



ファンも70年代のアイドル2人に「70年代元祖お姫様女優がいる」「懐かしいお2人」「おふたりとも美しい」といった声をあげていた。



（よろず～ニュース編集部）