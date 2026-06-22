〈なぜかインバウンドが急増中…岡山県南部“ナゾの観光地の駅”「宇野」には何がある？〉から続く

JR宇野線、通称“宇野みなと線”。その終点の宇野駅は、かつて四国への玄関口として賑わい、いまでは直島をはじめとするアートアイランドを巡る旅の拠点として、外国人観光客が行き交うターミナルだ。

【写真多数】ポツンと残された線路跡、市街地の中に現れるトンネル…わずか19年で消えた「ナゾの廃線」を一気に見る（全50枚）

そんな宇野駅の周りを歩く。駅のすぐ西側には、築港銀座と呼ばれる昔ながらの繁華街。その中を北に向かって歩いてゆくと、市立の中学校や県立高校、県営住宅などが並ぶエリアへと続いている。



撮影＝鼠入昌史

このありふれた市街地の中を歩いていると、どうしたって気になる道が見つかった。市立の中学校に沿うように、なんとも奇妙に大きくカーブを描いている遊歩道である。

しばらく歩くとナゾのトンネルが…

地図で辿ると、この道はどうやらJR宇野駅方面の線路沿いから分岐して曲がってきているようだ。

中学校の脇には古い看板が立っていた。消えかけた文字を読むと、「市民の健康増進を測る目的で作られたジョギングコース」などと書いてある。あたりを見渡しても、誰もジョギングなんてしていませんが。

それでも一応、この遊歩道を先に進んでゆく。すると、いくつかの道路を渡って市街地の中を通ったところで、正面にトンネルが口を開けて待っていた。

町の中に現れる、不思議な遊歩道の先にあるトンネル。もしかしたら、トンネルのむこうは不思議の町だったりして……。

なんてことはもちろんあるはずもなく、答えを明かせばこの遊歩道とトンネルは鉄道の廃線跡だ。

わずか20年足らずで廃止となったローカル線

遊歩道にはこの道が廃線跡であることを示すような案内はどこにもないから、意識して地図でも眺めなければ見逃してしまいそうだ。

ただ、いちおうは碁盤の目のように整った街路をしているのに、その中に奇妙なカーブを見つければ、廃線跡か古い川か、だいたいそのどちらかに決まっている。

それに、遊歩道が続くトンネルは、いかにも列車がすっぽり収まりそうな横幅だ。落ち着いてみれば、どう見たってこの道は廃線跡に他ならないのである。

調べてみると、この廃線跡は宇野〜玉遊園地前間4.7kmを結んでいた、玉野市営電気鉄道のものらしい。

開業は1953年で、廃止されたのは1972年。つまり実際に走っていたのは20年足らずで、廃止されてからもう半世紀以上が経っている。

それなのに、廃線跡が遊歩道として整備され、またトンネルも残っているなんてなかなかの僥倖ではなかろうか。

そういうわけで、遊園地を目指して4.7km。まずはトンネルの中に入ってゆこう。

トンネルを抜けるとそこは…

宇野駅前の繁華街のすぐ西側、小さな山の中をひっそり通るトンネルは、ほんの短いものですぐに外に出る。

トンネルのむこうはやっぱり不思議の町でも雪国でもなくて、ごく普通の町の中。すぐに国道30号を渡るから、宇野の中心市街地のど真ん中といっていい。

途中にレールが埋め込まれているような、いかにもそれっぽい場所があったりとか、駅の跡であることがわかるような案内板があったりとかするのではないか。そんな期待をしたものの、どうやらそれは期待できないようだ。

それでも、遊歩道になっているだけ辿る道筋がわかるのだからありがたい。なにしろ50年以上前に廃止された廃線の跡なのだ。

市街地の中に完全に飲み込まれて痕跡すら消えていても文句も言えないところである。

すぐにふたつ目のトンネルへ

市街地の中を抜け、大型複合施設・メルカの看板を横目に南へ進む。すぐにふたつ目のトンネルへ。このトンネルも、だいぶ短い小さなトンネルだ。

廃線跡のトンネルは、出入口こそいくらか年季を感じさせるものの、その中はしっかりと壁面が新しいコンクリートで覆われていた。

遊歩道として使っている以上、もしも壁面が剥がれて落下して通行人にぶつかったりしたらエラいこと。半世紀以上も前に廃止された鉄道のトンネルを、いまも補修して維持しているのは、やっぱりスゴい。

今では住民の遊歩道として定着

ふたつ目のトンネルを抜けても、周辺の様子は変わらない。市街地の中を南に進み、右にカーブ。かつて列車が走っていた跡の遊歩道沿いには、住宅やアパート、商店などが並んでいる。

といっても、ほとんどの家や商店が正面を向けているのは遊歩道ではなく反対の道路側。その昔は列車が走っていたのだから、当たり前といえば当たり前だ。

それでも、ところどころに遊歩道側に入口を設けた建物もある。

廃止されてから50年以上となれば、その間に新しくできた建物も多いはず。ならば遊歩道にも直接出入りできたら便利じゃないか、ということなのだろうか。

少なくとも、現在の廃線跡の遊歩道、すっかり市街地の中の歩行者・自転車専用道路として定着しているようだ。

その証拠に、歩く途中では地元の人と何度も行き交った。宇野駅方面を目指すのか、それともメルカあたりに買物にでかけるのか。夕方になれば、学校帰りの高校生が自転車で駆けてゆくに違いない。

そうして市街地の中を抜け、みっつ目のトンネルを抜けると、目の前に巨大なクレーンが見えてくる。白砂川という、海の近くの小さな川を渡り、クレーンのある工場沿いをゆく。

この工場は、三井E&S玉野事業場や三菱重工マリタイムシステムズ、つまりかつての三井造船である。

鉄道という視点に立てば、宇野、そして玉野という都市はかつての宇高連絡船の町。しかし、この町は連絡船だけではない。

かつては約2万人が働く軍需工場だった

宇野駅から少し南西に離れた玉地区に造船所ができたのは1917年のことだ。以後、三井造船の企業城下町という一面も持ちつつ歴史を刻んできた。

三井造船では主に海軍の艦艇を手がけていたこともあって、日中戦争頃からは受注も増えて大わらわ。工場を拡大し、さらには人員も大幅に増やしている。

太平洋戦争開戦前後には、2万人規模の従業員が働く軍需工場になっていた。

戦時中に工事が始まったものの…

そうなると、問題になるのは従業員の輸送だ。皆が近くに住めればいいが、そうもいかない。それに、呉の海軍工廠などから視察に来る人も少なくない。宇野駅から工場まではほんの4kmばかり。とはいえ、毎日歩くにしてはやや不便だ。

そういうわけで、宇野駅から工場までの引き込み線が建設された。物資不足が極まっていた1944年に着工して突貫工事で建設した、などというから、三井造船の軍需工場としての重要性がうかがえる。

しかし、せっかく着工してトンネルや路盤などの大部分が完成したというのに、敗戦とともに工事は中断してしまう。

そのあとはほったらかしになっていたのだが、せっかく完成目前なのだからなんとか使えないものか、と思うのも当たり前。

というわけで、何度か活用する鉄道計画が生まれては消え、ようやく1953年に備南電気鉄道によって宇野〜玉間が開通し、結実したのである。

開業してからは赤字続き

開業時から電車が走る、いわゆる“電鉄”。だが、現実はそれほど甘くなく、開業前から慢性的な資金不足に悩まされることになる。建設にあたっては玉野市も援助をしたというから、なかなか厳しい船出だった。

もちろん開業してからも赤字続き。結局、備南電気鉄道は1956年に玉野市に経営を移管し、玉野市直営の“市営電車”として再出発することになる。

その後、なんとかお客を増やすべく、行楽地として知られた渋川海岸への延伸を目論んだ。が、これも先立つものがなければ叶わない。結局、玉〜玉遊園地前間の1kmを延伸するに留まっている。

そんな赤字の市営電車なのだから、運転本数も少なかったのだろうか。と、思ったら玉遊園地前まで延伸した1960年以降は1日に37往復も走っていた。

ざっと1時間に3本ほど。宇野から玉遊園地前までの所要時間は約14分だ。なかなか便利そうな電車ではなかろうか。

それでも、モータリゼーションが普及して道路も整備されてしまえば、市の財政を圧迫し続けるだけの赤字電車はお払い箱になってしまう。

そもそも、宇野駅から玉地区まで約4km。ムリして電車に乗らなくたって歩けばいいじゃない、という程度の距離だったことも、関係しているのかもしれない。

そうして1972年春、玉野市営電気鉄道は廃止された。備南電気鉄道として開業してからたった19年で、地図から消えたのだ。いわば、“幻の玉野市電”である。

かつての賑わいを彷彿とさせる痕跡

かつて、造船所で働く人が乗り降りしたであろう玉の駅。駅の痕跡などすっかりなくなっているが、いまも近くには電車の後継ともいえるバス乗り場がある。このあたりは玉地区の中心部、造船所で働く人たちのための繁華街だ。

いまも、玉駅のすぐそばにあったアーケード商店街が残っている。古めかしくさび付いた屋根や、居並ぶ店舗の前に掲げられた看板もそのままに。もちろん、いまでも営業を続けている店も少なくないようだ。

ちなみに、いまでは全国に店舗を構える紳士服チェーンのはるやま。そのはじまりは、玉のアーケードの中の洋品店だ。

造船の町としての賑わい、そして繊維産業が栄えた岡山県という地域事情が、小さな洋品店を全国チェーンにまで成長させたのだろうか。

車両がひっそりと展示されていた

アーケードの脇を抜け、白砂川沿いをもう少しだけ先に進む。ここまで来ると遊歩道は消えていて、川と道路に挟まれた駐車場ゾーンが廃線跡なのだろう。

玉比竎神社という立派な神社の前を通り、しばらくすると終点の玉遊園地前駅の跡に着く。

が、ここももちろん痕跡は残っていない。遊園地といってもそこにあるのはありふれた児童公園だ。

なんでも、この地方では児童公園のことを“遊園地”と称することが多いのだとか。終点近くにいまもある、小さな公園が半世紀前の玉野市電のわずかな名残、ということなのだろうか。

そんな終点からさらに先へと5分ほど。「すこやかセンター」という市の施設の端っこに、玉野市電で活躍したという車両が展示されている。

撮影＝鼠入昌史

（鼠入 昌史）