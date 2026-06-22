アメリカ、イラン「覚書」署名後初の協議開始　トランプ大統領の再攻撃示唆にイランが反発、会場を離れる

アメリカとイランは21日、戦闘終結に向けた「覚書」の署名後、初となる直接協議を開始しました。

一方、トランプ大統領がイランへの再攻撃を示唆したことにイラン側が反発していて、協議の進展は不透明です。

バンス副大統領：

ホルムズ海峡の開放や、イランの核開発計画の終結はすでに達成された。今後の課題はどのような成果を共に達成できるか。

アメリカとイランは21日、仲介国のカタールとパキスタンを交え、戦闘終結に向けた4者協議をスイスで始めました。

協議ではイランの核問題や制裁解除などが議題となっていますが、イラン側は、イスラエル軍がレバノン南部に駐留し攻撃を続けていることは停戦合意違反だとして撤退を求めていて、対抗措置としてホルムズ海峡を再び封鎖すると主張しています。

こうした中、トランプ大統領は協議のさなか、SNSで「イランがレバノンの親イラン武装組織ヒズボラによる攻撃を止めなければ、より強力な攻撃を行う」と警告しました。

これに対しイランのガリバフ国会議長が「アメリカの脅しには屈しない」と反発し、投稿に抗議して代表団が会場を離れたということです。

イラン側はレバノンでの戦闘が終結しなければ、ほかの問題の交渉には応じないとの姿勢を示していて協議が進展するかは不透明です。