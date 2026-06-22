圧巻のパスで伊東のゴールをアシストした上田。写真：金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影)

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　日本代表FWの華麗なワンタッチパスが海外から注目を集めている。

　森保ジャパンは現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第２節でチュニジア代表とメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦。４−０の快勝を収めた。

　この試合に先発した上田綺世は、好パフォーマンスを披露。自身の２ゴールに加え、圧巻のパスで３点目をお膳立てした。

　２−０で迎えた69分、田中碧が敵陣中央へ鋭い縦パスを差し込むと、上田がワンタッチで絶妙なフリック。ふわりと浮かせたスルーパスは相手最終ラインの背後へ通り、抜け出した伊東純也がGKとの１対１を冷静に制して右足でゴールへ流し込んだ。
 
　上田の繊細なタッチがSNS上でも話題に。多くの海外のファンが反応し、以下のような声が上がった。

「並外れたパスだ」
「これすごかったよな」
「ブラジル代表がやりそうなアシスト」
「間違いなく今大会で最高のパスだった」
「素晴らしいプレー」
「信じられないほど完璧」
「なんて素晴らしいフリックなんだ」
「あのタッチは反則だよ」
「実に美しい」

　日本はチーム全体の完成度の高さを示してチュニジアを圧倒。そのなかで上田が見せた芸術的なアシストも、世界のファンの記憶に刻まれたようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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