「今大会最高のパスだ」「実に美しい」日本代表FWが魅せた“超絶アシスト”に海外ファン注目！「なんて素晴らしいフリックなんだ」【W杯】
日本代表FWの華麗なワンタッチパスが海外から注目を集めている。
森保ジャパンは現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第２節でチュニジア代表とメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦。４−０の快勝を収めた。
この試合に先発した上田綺世は、好パフォーマンスを披露。自身の２ゴールに加え、圧巻のパスで３点目をお膳立てした。
２−０で迎えた69分、田中碧が敵陣中央へ鋭い縦パスを差し込むと、上田がワンタッチで絶妙なフリック。ふわりと浮かせたスルーパスは相手最終ラインの背後へ通り、抜け出した伊東純也がGKとの１対１を冷静に制して右足でゴールへ流し込んだ。
上田の繊細なタッチがSNS上でも話題に。多くの海外のファンが反応し、以下のような声が上がった。
「並外れたパスだ」
「これすごかったよな」
「ブラジル代表がやりそうなアシスト」
「間違いなく今大会で最高のパスだった」
「素晴らしいプレー」
「信じられないほど完璧」
「なんて素晴らしいフリックなんだ」
「あのタッチは反則だよ」
「実に美しい」
日本はチーム全体の完成度の高さを示してチュニジアを圧倒。そのなかで上田が見せた芸術的なアシストも、世界のファンの記憶に刻まれたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「並外れたパスだ」華麗なフリックで…上田綺世が披露した芸術的アシスト！
森保ジャパンは現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第２節でチュニジア代表とメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦。４−０の快勝を収めた。
この試合に先発した上田綺世は、好パフォーマンスを披露。自身の２ゴールに加え、圧巻のパスで３点目をお膳立てした。
２−０で迎えた69分、田中碧が敵陣中央へ鋭い縦パスを差し込むと、上田がワンタッチで絶妙なフリック。ふわりと浮かせたスルーパスは相手最終ラインの背後へ通り、抜け出した伊東純也がGKとの１対１を冷静に制して右足でゴールへ流し込んだ。
上田の繊細なタッチがSNS上でも話題に。多くの海外のファンが反応し、以下のような声が上がった。
「これすごかったよな」
「ブラジル代表がやりそうなアシスト」
「間違いなく今大会で最高のパスだった」
「素晴らしいプレー」
「信じられないほど完璧」
「なんて素晴らしいフリックなんだ」
「あのタッチは反則だよ」
「実に美しい」
日本はチーム全体の完成度の高さを示してチュニジアを圧倒。そのなかで上田が見せた芸術的なアシストも、世界のファンの記憶に刻まれたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「並外れたパスだ」華麗なフリックで…上田綺世が披露した芸術的アシスト！