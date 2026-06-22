歌手の松山千春（７０）が２１日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭ ＮＡＣＫ５「松山千春 ＯＮ ＴＨＥ ＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。日本がサッカー北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦でチュニジアに４―０で快勝し、勝ち点を４に伸ばしたことについて語った。

松山は番組冒頭、試合をテレビ観戦したことを明かし、日本代表について「立派だったと思いますよ」と言及。次のスウェーデン戦については「緊迫した展開になるんじゃないかな」と語った。

「かっこよかった」選手として、１点目のゴールを決めた鎌田大地を挙げ「シュートが足で引っかけたみたいなシュートなったんだけどなあ」と称賛。「あと、上田綺世も２得点したしなあ」と話してから「一番かっこよかったなと思うのは伊東純也。オフェンスもディフェンスも必死になってやってたもんな」とたたえた。

その上で、「本田（圭佑）は今日３人、いいプレーをした選手がいるって名前を出してたんだけど、その中に伊東純也がなかったんだよな」と不満そうに松山。「俺は伊東純也がいなかったら、日本は全然、違った形になったんじゃないかと思ってね。改めて伊東の動きは素晴らしいなと思う」と絶賛した。