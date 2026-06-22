◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―５中日（２１日・東京ドーム）

元中日でＭＬＢナショナルズから巨人に加入した小笠原慎之介投手（２８）が２１日、東京Ｄで加入後初のブルペン入りし、実戦復帰へ弾みをつけた。ブルペン捕手を座らせて３０球を投じた左腕は「途中加入ということをちょっと考えたらやっぱりすぐ結果を残さないといけないですし、なるべく一日でも早く実戦に復帰したい」と燃える思いを口にした。

自然と熱がこもった。１８日に入団会見を行い、１９日からの古巣・中日３連戦は１軍の試合前練習に参加。加入後初のブルペン投球では「ボール自体のグリップ力が全然違うので基本的に全球種の確認をしました」と語り、ＮＰＢ球への感覚を研ぎ澄ませた。「東京ドームで気分も高揚している部分もあって、いつもの数値よりは良かった。全然悪くなかったかな」と好感触でうなずいた。

今後は２軍戦での調整登板を経て１軍合流を目指す。杉内投手チーフコーチも「２軍の方で球数を徐々に増やしながらになるかもしれないですけど、本人が行けるって感じであれば、どこかで投げさせてあげたい」と語った。一刻も早く、チームの力となるべく、ギアを上げていく。（水上 智恵）