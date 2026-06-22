エジプト

日本時間22日午前10時、G組のエジプトとニュージーランドが激突する。4度目の出場で悲願のW杯初勝利を狙う「ファラオ軍団」と、16年ぶりに世界舞台へ戻ってきた「オールホワイツ」。ベルギーが頭ひとつ抜ける組で、決勝トーナメント進出へ重要な一戦となる両国の特徴とキーマンを紹介する。

上田綺世〈前編〉代表入りの裏に森保監督の長男が繋いだ縁「父が見たいと言っている」（法政大サッカー部元監督・長山一也）

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ベルギーを頂点とした「1強3弱」のグループG。32強の前にまず、やらなければいけないのがW杯初勝利だ。今大会が4度目の出場だが、いまだ勝利はゼロ。FIFAランキングが低いわけではなく、現在も29位と上位に位置している。

勝利を知らない「ファラオ軍団」の切り札が、予選で9ゴールを決めたFWサラーだ。リバプールでは17年からエースとして君臨し、昨年11月にはクラブ史上3人目となる通算250ゴールを達成。プレミアリーグ得点王、同最優秀選手賞などのタイトルを何度も獲得し、19年にはFIFAクラブW杯最優秀選手賞にも輝いた。今季限りでのリバプール退団が決定しており、「次のキャリア」のためにも今大会にかける意気込みは強い。

伝統的に堅守速攻を得意とするチーム。マンチェスターCでプレーするFWマルムシュはシュートもアシストもこなし、サラーとの連係も期待できる。

・過去最高 1次リーグ

・前回大会 1次リーグ

・予選成績 アフリカ予選A組1位 8勝2分

ニュージーランド

「オールブラックス」で有名なラグビー代表とは対照的に、全身を白で統一した「オールホワイツ」が愛称。オセアニア連盟では無敵を誇り、ラグビー強豪国とあってフィジカルの強さは他国にひけを取らない。

もちろん、オセアニア自体のレベルが他連盟に比べて低いのは事実だ。それでも前回出場した10年大会は1次リーグ敗退だったが、3試合すべて引き分け。相手はスロバキア、パラグアイ、そして強豪イタリアだった。

23年に就任したバゼリー監督の采配にも注目だ。11年からニュージーランド代表のコーチやアンダー世代の監督を歴任。チームのすべてを知り尽くしており、今年3月には格上のチリを4-1で圧倒。ノッティンガムで活躍するFWウッドが1次リーグ突破のカギとなる。

前回出場から16年。近年、世界的に評価されている自国産ワインのように熟成、洗練されたプレーを見せられるか。

・過去最高 1次リーグ

・前回大会 1次リーグ

・予選成績 オセアニア予選1位 5勝