【難解略語】「メタボ」が何の略か分かりますか？　あなたは大丈夫…!?

突然ですが、「メタボ」が何の略か知っていますか？

中高年の方は特に知っておきたい…

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「メタボリックシンドローム」でした！

「メタボ」の正式名称は「メタボリックシンドローム」です。日本語では「内臓脂肪症候群」とも呼ばれます。

内臓の周りに脂肪が過剰に蓄積した「内臓脂肪型肥満」に加えて、高血圧、高血糖、脂質異常のうち2つ以上が重なった状態を指します。それぞれの数値が軽度であっても、複数が組み合わさることで動脈硬化が進みやすくなり、心筋梗塞や脳卒中といった重大な病気のリスクが高まるとされています。

日本では2008年度から、40歳から74歳を対象とした「特定健康診査(メタボ健診)」が開始され、腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上であることが、メタボリックシンドロームを判定する際の基準のひとつとされています。

「メタボ」という略語は、この健診制度の開始とともに広く知られるようになり、自分の体型や生活習慣を見直すきっかけとして、社会全体に浸透していった言葉だといえます。

次回の難解略語もお楽しみに！

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