プロ野球 パ・リーグは21日、各地で3試合が行われました。

首位西武は3位オリックスに勝利しカード勝ち越し。4回に渡部聖弥選手の5号3ランなどで一挙5点を先制。先発の渡邉勇太朗投手は6回3失点にまとめ、終盤はリリーフ陣の無失点リレーで逃げ切りました。敗れたオリックスは9回に一発出れば逆転サヨナラの場面を作るも及びませんでした。

2位ソフトバンクは4位日本ハムに大勝しました。栗原陵矢選手が両リーグ最速の20号ホームランを放つなど、打線は12安打で大量8得点。投げては前田悠伍投手が7回無失点と好投し、日本ハムを投打で圧倒しています。

5位ロッテは最下位楽天を下し3連勝。同点に追いつかれた直後の8回裏、山口航輝選手が決勝の10号2ランを放ちました。同点の8回表2アウト満塁から登板しピンチを抑えた八木彬投手に、7勝目が付いています。

3試合の結果、前日から順位に変動はなし。首位西武と2位ソフトバンクのゲーム差は3.5となっています。

＜21日のパ・リーグ結果＞

◆西武 5-3 オリックス

勝利【西武】渡邉勇太朗(4勝3敗)

敗戦【オリックス】九里亜蓮(5勝5敗)

セーブ【西武】甲斐野央(1勝2敗6S)

本塁打【西武】渡部聖弥5号【オリックス】杉澤龍1号

◆ソフトバンク 8-0 日本ハム

勝利【ソフトバンク】前田悠伍(5勝)

敗戦【日本ハム】柴田獅子(1敗)

本塁打【ソフトバンク】栗原陵矢20号

◆ロッテ 7-4 楽天勝利【ロッテ】八木彬(7勝)敗戦【楽天】加治屋蓮(2勝2敗)セーブ【ロッテ】横山陸人(1敗23S)本塁打【ロッテ】山口航輝10号