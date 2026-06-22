世界的デザイナーを祖母に持つモデル、世界中を飛び回った20代……現在は大規模な古民家の再生にも奮闘中
モデルでタレントの森星が、24日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
森星 ＝テレビ朝日提供
日本を代表するファッションデザイナー・森英恵さんを祖母に持つ星。祖母への敬意を込め、祖母が生前にデザインしたスーツを着こなして登場する。
星が現在夢中になっているのが、日本の伝統技術である“漆”だそうで、割れた花瓶の修復を機に漆の魅力にどっぷりとハマり、職人のもとへ自ら足を運ぶこともあるという。
また、現在は明治時代に建てられたという大規模な古民家の再生にも奮闘中。20代は世界中を飛び回り、ファッションの最前線へ飛び込んでいたが、日本の伝統美に目覚めた今、祖母が取り組んでいた日本の美しさを世界に知ってもらうためのデザインの意味を深く感じるようになったという。
森星 ＝テレビ朝日提供
日本を代表するファッションデザイナー・森英恵さんを祖母に持つ星。祖母への敬意を込め、祖母が生前にデザインしたスーツを着こなして登場する。
星が現在夢中になっているのが、日本の伝統技術である“漆”だそうで、割れた花瓶の修復を機に漆の魅力にどっぷりとハマり、職人のもとへ自ら足を運ぶこともあるという。
また、現在は明治時代に建てられたという大規模な古民家の再生にも奮闘中。20代は世界中を飛び回り、ファッションの最前線へ飛び込んでいたが、日本の伝統美に目覚めた今、祖母が取り組んでいた日本の美しさを世界に知ってもらうためのデザインの意味を深く感じるようになったという。