1967年から定員3,000人を割っていない

1877（明治10）年に国内初の近代的な大学として設立された東京大学。入試の難易度はもとより、学生の学力も、研究水準も、国内最高峰であることに異論をはさむ人はいないだろう。英国の高等教育専門誌「Times Higher Education」による2026年版の「THE世界大学ランキング」では26位につけている。

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そんな東大について、いまのご時世だからこそ気になることがある。1949（昭和24）年に1,950人だった学部の入学定員は、その後少しずつ増加し、1967年に3,008人と3,000人の大台に乗り、翌1968年に3,063人となった。それ以来、今日まで3,000人を切っていないのである。

進む少子化、入学する学生の能力は維持されるのか

18歳人口が増加するのに合わせ、1986年にそれまでより多い3,230人の合格者を出してからは、臨時的な措置として（臨時定員）、合格者が多い年がしばらく続いた。18歳人口が約205万人とピークに達した1992年には、3,619人の合格者を出している。だが、2004年に3,088人に戻ってからは、2026年の3,083人（推薦を含む）までほとんど変化がない。来年は一般選抜の募集定員が100人削減されるが、これは入学時期が秋である新学部「カレッジ・オブ・デザイン」を創設するためで、定員自体は変わらない。

しかし、18歳人口は減少の一途をたどっている。当たり前に考えて、今後は年々、東大に合格しやすくなるのではないか、という懸念が生じざるをえない。

2.5倍合格しやすくなる

1986年に合格者数を増やすまで、18歳人口がどれくらいいたのかというと、1982年から1985年まで約164万人、172万人、168万人、156万人と推移した。合格者数を元に戻した2004年は約141万人で、以後は少子化の流れのなかで減少傾向に転じた。2008年には124万人まで減っている。以後、減り方が若干緩やかな時期が続いたが、2026年は約110万人まで減少した。

ただし、少子化と反比例するように大学進学率が上昇し続け、大学受験者数自体は減らなかった。このため東大にかぎらず、各大学はこれまでほとんど定員を減らしていない。

以前は就職したり専門学校に進んだりしていた層の多くが、大学に進学するようになったため、be動詞や四則演算も怪しい大学生がいる、ということがよく話題になる。つまり大学生の学力の平均は下がったと思われるが、ともかく、学生の総数だけは減らずに済んでいた。なかでも学力の上位層が集中する東大の難易度は、現状では、以前とさほど変わっていないといわれる。

だが、これからはそうはいかないだろう。2026年、すなわち今年を境に、18歳人口の減少を大学進学率の上昇で補えなくなるからである。

しかも、18歳人口は今後、勢いを増して減少していく。9年後の2035年には100万人に届かず約96万人になる。12年後の2038年には90万人を切って約86万人に。その後は、日本人の出生数が2022年に80万人未満になったので、2041年には18歳人口が80万人を割るだろう。そして、2024年には出生数が70万人を割り込んだので、19年後の2043年には18歳人口も70万人未満になると思われる。

つまり、18歳人口はこれから12年で22％、18年で37％ほど減少するのが、ほぼ確実なのである。2025年の出生数は、1899年に統計を取りはじめて最低の67万1,236人だったが、東大の定員がこのまま減らなければ、この世代が受験するころには、単純に計算すれば、競争が激しかったころとくらべて、2.5倍ほど合格しやすくなる。ピーク時には、東大に合格するのは同世代のうち570人に1人程度だったが、220人に1人は入れることになってしまう。

熾烈な競争はそのままでもIQは下がる

むろん、定員が減っていないのは東大だけではない。京都大学も1990年代前半までおよそ2,500人で推移し、東大と同じく、臨時に定員を増やした期間があった。東大と異なるのは、臨時定員の時期が終わると、学部の増設もあってむしろ定員が2,800人規模まで増えたことである。

さて、国の予測をもはるかに上回る急速な少子化に対して、どれだけ子供が減っても、東大、京大という最高峰をめざす子供は一定数いるから、東大の難易度が下がることはない、と主張する人は少なくない。そういう声は、たとえば塾関係者のあいだでは多く聞こえる。

たしかに、その見方にも一理ある。18歳人口の絶対数がどれだけ減っても、東大や京大が狭き門には変わりないから、学力トップ層のあいだで熾烈な争いが繰り広げられる。合格するために必要な学習量も、それをこなすために子供たちにかかる負荷も、おそらく変わらないだろう。

だが、それは、東大に入学する学生の能力が維持されるのとは別の話である。IQを例に単純化すれば、一般にIQが130以上の人は人口の2.28%といわれる。18歳人口が205万人いれば、4万7,000人いることになるが、67万人の場合は1万5,000人強である。つまり、受験に挑む子供たち一人ひとりにとっては、合格するために学習すべき量や競争の熾烈さには、変化がないかもしれないが、学力トップ層の平均水準は下がらざるをえない。

仮に東大や京大をめざす層が3万人いるとして、205万人のときはIQが130以上の層が中心になるが、67万人なら、それだけのIQに達している層は半分にすぎない。もちろん、これはあくまでも、わかりやすく計算した場合の数字で、現実とは異なるとはいえ、傾向としてはそうなるはずだ。

だから、とりわけ大学におけるトップレベルの研究水準を維持するためには、18歳人口の減少に合わせて定員を減らすか、定員を維持するなら、海外からトップレベルの学生の受け入れを増やすか、どちらかしかない。

東大のレベルが下がると日本が強くなれない

東大に多くの合格者を送り出している中高一貫校の定員も、長年変わっていない。開成400人（高校入学100人含む）、筑波大附属駒場160人（高校入学40人含む）、灘220人（高校入学40人含む）、麻布300人、駒場東邦240人、桜蔭240人、聖光学院225人、栄光学園180人……。

こちらも中学受験の熾烈な競争は、とくに難関校を受験する場合は、今後もさほど変わらないかもしれない。しかし、トップ層のIQを測れば、平均値は今後、毎年下がっていくしかないだろう。

東大のホームページには〈東京大学の使命と教育理念〉として、〈国内外の様々な分野で指導的役割を果たしうる「世界的視野をもった市民的エリート」（東京大学憲章）を育成することが、社会から負託された自らの使命であると考えています〉と記されている。平たくいえば、海外での活躍も含めて、日本を引っ張っていける人材を育てる使命を負った大学だということである。その学生の水準が下がれば、長いスパンで考えたときには、国力の低下につながる。

財務省は2040年までに、大学全体で学部定員を18万人程度縮減する必要があると試算している。私立大学は少なくとも250校、学部定員にして14万人減らす必要があると公表した。10年間で出生数が3割以上も減った急激な少子化を考えれば、当然のことだが、定員を減らす対象は、東大を中心としたトップの国公立大学にまで広げなければならないはずだ。それに合わせ、難関とされる中高一貫校や高校も、定員を減らす必要があるだろう。

図抜けて能力が高い学生が、同様に、またはそれ以上に能力の高い学生たちのなかで揉まれ、刺激を受けて、能力を伸ばす。そういう環境が失われたら、日本は強くなれない。サッカーと一緒だ。能力が高い選手が世界でも揉まれ、そこからさらに選りすぐりが集まって日本代表としてプレーし、たがいに高め合う――。このまま放っておくと、そのように学べる環境が日本から失われかねないのである。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部