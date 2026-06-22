◆パ・リーグ ロッテ７―４楽天（２１日・ＺＯＺＯマリン）

昨季まで指揮を執った古巣で始まった楽天・吉井監督の船出は２連敗スタート。返り討ちに遭った形となった。先発の藤井が１回３安打２四球で３失点。「あまりにもだらしなかった。チームのムードも悪くなっちゃうので、かわいそうなことはしたけど思い切って代えました」と、左腕を諦めて２回から内を送り込む非情采配に踏み切った。計６投手による継投策も、８回に加治屋が山口に決勝２ランを被弾するなど３失点し万事休すだ。

不運もあった。初回２死二塁の好機でマッカスカーが放った中堅への飛球はフェンスを越えた後にグラウンドにはね返ったようにも見えたが、指揮官は「フェンスの一番上に当たったんだろうな」とリクエストはせず。記録は三塁打となり１点しか入らず。序盤の流れを左右する局面だったが、助っ人砲の一打は“幻のアーチ”となった。吉井監督は「ああいう疑わしい時はちゃんと審判に確認したほうがいいな」。反省の言葉が口をついた。

今季６度目の５連敗で借金は今季ワースト１９に膨らんだ。２２日の西武戦（東京Ｄ）は年に１度の「楽天スーパーナイター」で、三木谷オーナーも視察予定。“御前試合”で今度こそ就任後初勝利をつかむ。（長井 毅）