◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＧ組第２戦 ベルギー０―０イラン（２１日、ロサンゼルス競技場）

ＦＩＦＡランク２０位のイランは、同９位のベルギーと対戦し、スコアレスドローに終わった。後半、相手に退場者が出たものの、数的優位を生かせなかった。

イランは初戦でウルグアイと対戦し、２度リードを奪われながら追いつく粘りを見せ勝ち点１をつかんだ。格上相手に勝利を狙ったこの試合は前半２５分に変化をつけたセットプレーからＦＷタレミがゴールネットを揺らすもＶＡＲの結果オフサイドでノーゴール。終始押されながらも前半を０―０で折り返した。後半開始早々、タレミがゴール前でフリーでボレーを放つも相手ＧＫクルトワの正面をつきゴールならず。その後も相手ペースで試合が進んだが、２１分にタレミが相手ＤＦヌゴイのパスミスをついて抜け出そうとしたところを倒されると、ドグソ（ＤＯＧＳＯ＝決定的な得点機会の阻止）でヌゴイが一発退場に。数的優位となったイランは攻勢を強めるもゴールは奪えず。１０人のベルギーにも反撃を受けたが、守り切った。

イランは中東情勢の悪化から参加可否が取り沙汰される上に、ベースキャンプ地も米・ツーソンの予定からサンディエゴの南に位置するメキシコのティファナに変更となった。さらに初戦でも試合前日の午後に米国入りすることを強いられると、午後８時ごろの試合終了後、メキシコに戻るように急きょ求めらた。初戦に続きこの日の試合でも国歌斉唱でブーイングを浴びるなどピッチ外でも戦いは続いてる。２試合連続ドローで勝ち点を２とし、初の決勝トーナメント進出をかけ第３戦はエジプトと対戦する。