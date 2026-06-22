◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＧ組第２戦 ベルギー０―０イラン（２１日、ロサンゼルス競技場）

ＦＩＦＡランク９位のベルギーは同２０位のイランと対戦し、スコアレスドローに終わった。主導権を握っていたものの、後半１人退場になったことが響き得点を奪えなかった。ＧＫクルトワはＷ杯通算１７試合出場となり、Ｗ杯４大会出場の“至宝”エンツォ・シーフォに並ぶ同国最多タイとなった。

ベルギーは初戦でエジプトと対戦し、先制を許したものの途中出場のＦＷルカクが相手のオウンゴールを誘い１―１のドローに持ち込んだ。この日の試合は前半から押し気味に試合を進めたものの、２５分に相手にセットプレーの流れからネットを揺らされるもオフサイドでノーゴール。肝を冷やしたが、その後も優位に試合を展開。しかし、チャンスを決め切れず０―０でハーフタイムを迎えた。

後半も終始ペースを握ると、１４分にＤＦラインの背後で受けたＭＦデブルイネの折り返しからデクイペルがシュートを放つも相手ＧＫの好セーブに阻まれた。すると、２１分にゲームが大きく動いた。ＤＦヌゴイがＧＫに下げようとしたパスがミスになると、抜け出そうとした相手を倒してしまい、ドグソ（ＤＯＧＳＯ＝決定的な得点機会の阻止）で一発退場。「１０人で戦わざるを得なかったことも、状況を難しくした」とガルシア監督が振り返ったように、１０人での戦いを強いられたベルギーは一転耐える展開に。その中でもチャンスを作り相手ゴールに迫ったが得点は奪えなかった。

退場者が出たことで途中交代となったルカクは「これだけチャンスを作りながら決めきれなかったのだから、何がうまくいかなかったのかを分析しなければならない。それはもどかしい。我々は、勝負どころで感情を出しすぎてしまっている」と渋い表情。２０１８年ロシア大会では３位と旋風を巻き起こしたベルギーだが、前回大会では１次リーグ敗退に終わっていた。２試合を終えて勝ち点は２。ニュージーランドとの第３戦が２大会ぶりの決勝トーナメント進出をかけた大一番となる。

◆ベルギー（４大会連続１５度目） ＦＩＦＡランク９位。Ｗ杯最高成績は２０１８年大会の３位。欧州選手権最高成績は７２年の４位。２５年１月からリュディ・ガルシア監督（６２）が指揮。主な選手はＧＫクルトワ（Ｒマドリード）、ＦＷトロサール（アーセナル）。欧州予選は５勝３分けの無敗で突破。首都ブリュッセル。人口約１１５０万人。