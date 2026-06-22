◆米大リーグ ドジャース―オリオールズ（２１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日）、本拠地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。この日は現地時間で「父の日」ということもあり、水色のバットで向かった２回２死一塁の第２打席は右腕ヤングの内角９５・６マイル（約１５３・９キロ）直球に詰まりながらも、中前打とした。２児のパパになってから２試合連続安打となった。

初回先頭の第１打席は四球を選んで出塁。その後２死一、二塁からマンシーの左前適時打で二塁から激走生還を果たした。左膝が万全な状態でないことを感じさせない走りだったが、ホームを踏んでからベンチに戻る際にはややおかしい走り方にも見えた。この日はスパイクもブルーの特別カラーで臨んでいる。

「父の日」の大谷といえば、エンゼルス時代の２１年に初ホームランを記録。２３年にも一発を放ち、ド軍移籍１年目の２４年には１試合２発の活躍を見せた。昨年も全て単打ながら３打数３安打と相性のいい日で、過去５年間の「父の日」は打率３割８分９厘、４本塁打、６打点と打ちまくってきただけに、今年も大暴れの期待がかかる。

前日２０日（同２１日）の同戦で２試合ぶりに復帰した大谷は、０―３の９回先頭で迎えた第４打席だった。右腕キトレッジの９４・２マイル（約１５１・６キロ）シンカーを振り抜くと、今季最速タイとなる打球速度１１４・６マイル（約１８４・４キロ）、角度４０度、飛距離４１３フィート（約１２５・９メートル）でセンター右に着弾。出場２試合ぶりの１６号ソロとなり、球団も公式Ｘで「Ｓｈｏｈｅｉ ｗｉｔｈ ｔｈｅ Ｄａｄ ｐｏｗｅｒ！（父親パワーさく裂！）」と伝えた。

大谷は１９日（同２０日）の試合を“父親休暇”で欠場。日付が２０日に変わった直後にインスタグラムで第２子が誕生したと報告した。真美子夫人との連名で「無事に生まれてきてくれてありがとう」などと英文で記し、水色のおくるみに包まれた赤ちゃんの足などを公開していた。２５年４月に第１子となる長女が生まれた時とは違い、「父親リスト」に入ることなく、欠場わずか１試合で復帰。前回は“パパ初アーチ”まで８試合を要したが、２人目の今回は初戦でいきなり自ら祝砲を放っていた。