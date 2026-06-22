・「初夏の麺といえば？」の結果は…

・1位 そうめん 43%

・2位 冷やし中華 37%

・3位 ざるそば 11%

・4位 冷やしうどん 6%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「初夏の麺といえば？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「初夏の麺といえば？」