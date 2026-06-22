スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「初夏の麺といえば？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「初夏の麺といえば？」

・「初夏の麺といえば？」の結果は…


・1位 そうめん 43%
・2位 冷やし中華 37%
・3位 ざるそば 11%
・4位 冷やしうどん 6%
　
※小数点以下四捨五入

13,139票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

時短で簡単！サラダうどん 冷凍うどんと麺つゆを使った人気レシピ


【材料】（2人分）

うどん(冷凍) 2玉
レタス 1/4個
プチトマト 6個
ツナ(缶) 1缶
水煮コーン(缶) 1/2缶
瓶入りナメタケ 大さじ 4
かつお節 6g
麺つゆ(ストレート) 250~300ml
マヨネーズ 適量

【下準備】

1、うどんはたっぷりの熱湯に入れ、ほぐれたらザルに上げてゆで汁をきり、冷水でしっかり締めて水気をきる。



2、レタスはひとくち大に手でちぎって水に放ち、水気をしっかりきる。

3、プチトマトはヘタを取り、半分に切る。

4、ツナはザルに上げ、汁気をきる。

【作り方】

1、器にうどんを盛り、レタス、プチトマト、ツナ、水煮コーン、瓶入りナメタケをのせ、麺つゆをかける。



2、お好みの量のマヨネーズをかけ、かつお節をのせる。よく混ぜて召し上がって下さい。



(E・レシピ編集部)