◇W杯北中米大会1次リーグG組 イラン0―0ベルギー（2026年6月21日 イングルウッド）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグG組第2戦は21日（日本時間22日）に行われ、イラン（FIFAランク22位）がベルギー（同10位）と0―0のドロー。相手が退場し数的有利となるも決め手を欠いたが、初の決勝トーナメント進出へ向け大きな勝ち点1を獲得。GKベイランバンド（33＝トラクトゥール）がファインセーブ連発でチームを救った。

G組は第1戦を終え、勝ち点1で4チームが並ぶ混戦模様。国際情勢の影響もあり様々な“ハンデ”を負うイランは第1戦に続き、試合前の国歌斉唱で大ブーイングを浴びる場面もあった。

試合は前半14分、DFカナニ（ペルセポリス）が強烈なシュートを放つも相手GKクルトワ（Rマドリード）に阻まれ得点ならず。同25分にはデザインされたフリーキックからFWタレミ（オリンピアコス）が真後ろからきたボールをターンして左足一閃。見事にゴールネットを揺らしたが、VAR判定によってわずかにオフサイドだったことが確認され得点は認められなかった。

後半8分にもロングスローからFWタレミが強烈なダイレクトボレーを放ったが、GKクルトワの好守に阻まれ先制ならず。同14分にはピンチを迎えたがGKベイランバンド（トラクトゥール）が倒れた状態から左手一本で相手のシュートをファインセーブ。チームを救うビッグプレーが飛び出した。

すると同21分、相手DFヌゴイ（リール）が決定機阻止によってレッドカードを受け一発退場。数的有利となったが決め手を欠きスコアレスドロー。2試合連続の引き分けで勝ち点2。1次リーグ最終戦となる第3戦では26日（日本時間27日）、初の決勝トーナメント進出を懸けエジプトと対戦する。