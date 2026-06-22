開催：2026.6.22

会場：ヤンキースタジアム

結果：[ヤンキース] 1 - 4 [レッズ]

MLBの試合が22日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとレッズが対戦した。

ヤンキースの先発投手はエルマー・ロドリゲス、対するレッズの先発投手はチェース・バーンズで試合は開始した。

3回裏、1番 ベン・ライス 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでヤンキース得点 NYY 1-0 CIN

4回表、8番 タイラー・スティーブンソン 5球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでレッズ得点 NYY 1-3 CIN

9回表、7番 ノエルビ・マルテ 4球目を打ってタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 NYY 1-4 CIN

試合は1対4でレッズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレッズのチェース・バーンズで、ここまで9勝1敗0S。負け投手はヤンキースのエルマー・ロドリゲスで、ここまで0勝2敗0S。レッズのサンティランにセーブがつき、1勝3敗5Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-22 05:38:12 更新