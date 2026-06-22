プロ野球・巨人の橋上秀樹監督代行が日テレ系野球中継「DRAMATIC BASEBALL」のインタビューで、ベンチに用意されている監督用のイスに座らないワケを語りました。橋上監督代行は5月26日から指揮を執り始めましたが、東京ドームに用意されている監督用のイスには座らず、その横のベンチに座ったり、立って戦況を見つめています。

「監督のようであって、監督ではないと言ったらおかしいんですけども、今までのジャイアンツの監督さんとはまた違うような立ち位置を自分自身は描いてますんで。そういったところがやはり使わないっていうところにも出ているかもしれないですね」

歴代の巨人の監督には長嶋茂雄さん、王貞治さん、川上哲治さんや原辰徳さんといった野球界を代表するスターが名を連ねてきました。そうした“スター監督”と自分では「威厳が違う」と謙遜した橋上監督代行。「威厳がない分だけ、選手にとってよき話し相手になれるような、そういった指揮官でもいいのかなというふうに思ってます。『身近な指揮官』という認識を持ってもらったらいいかなというふうに思います」と語りました。

橋上監督代行が指揮を執ることになって1週間ほどした東京ドームの試合前練習では、坂本勇人選手が橋上監督代行をからかう場面もありました。身近な指揮官という認識はすでに選手の間で十分知れ渡っているようです。