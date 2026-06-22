プロ野球 セ・リーグは21日、各地で3試合が行われました。

首位タイの阪神は4位DeNAとの接戦を制し3連勝。3回に大山悠輔選手と郄寺望夢選手の連続タイムリーで2点を先制しました。投げては今季負けなしの郄橋遥人投手が9回109球1失点の快投を見せ、今季5度目の完投勝利で両リーグトップの9勝目を手にしています。

5位広島は3位ヤクルトとのロースコアゲームを制しこのカード勝ち越し。両チーム無得点で迎えた5回、小園海斗選手のタイムリー2ベースで2点を先制。投げては先発の岡本駿選手が6回1失点と試合を作り、その後はリリーフ陣が1点差を守って勝利しました。

最下位の中日は終盤に3点差をひっくり返し、首位タイの巨人から逆転勝利でカード勝ち越しを決めました。3点を追う8回に2本のタイムリーで1点差まで詰め寄ると、2アウト満塁から代打・阿部寿樹選手の2点タイムリーで逆転に成功。敗れた巨人は8回から登板した大勢投手がリードを守り切れませんでした。

3試合の結果、勝った阪神が単独1位に。敗れた巨人は2位となっています。

＜21日のセ・リーグ結果＞

◆阪神 2-1 DeNA

勝利【阪神】郄橋遥人(9勝)

敗戦【DeNA】尾形崇斗(1勝2敗)

◆広島 2-1 ヤクルト

勝利【広島】岡本駿(6勝3敗)

敗戦【ヤクルト】高橋奎二(1勝3敗)

セーブ【広島】森浦大輔(2勝2敗8S)

◆中日 5-3 巨人勝利【中日】アブレウ(1勝)敗戦【巨人】大勢(1勝1敗3S)セーブ【中日】松山晋也(1勝1敗10S)本塁打【巨人】泉口友汰4号