◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組第2節 日本4-0チュニジア(日本時間21日、エスタディオ・モンテレイ)

日本代表MF/FW鎌田大地選手が2試合連続ゴールとなった先制点を振り返りました。

前半4分、MF/FW中村敬斗選手が左から送った低いクロスに左足で合わせてゴール。「正直(クロスが速すぎて)覚えていないんですが、(相手の)怖いところに入っていくのは狙っていた。あとは当てるだけみたいな感じでした」と振り返りました。

前回のゴールはMF/FW小川航基選手のヘディングシュートが自らの頭に当たってゴールへ吸い込まれたもの。「前回のゴールはゴールでうれしいんですけど、自分自身にとってはあのゴールを塗り替えたいというか、あれだけのイメージで終わりたくなかった」と話し、「しっかりそれを上積みできてよかったなと思います」と今回のゴールを喜びました。

「今日は間違いなく勝ち点3が必要だった試合で、それは達成することはできた」と話した鎌田選手。次のグループステージ最終戦へ向け「自分たちが次のスウェーデン戦でまた勝ち点3を取って、しっかり決勝トーナメントに上がれるようにやっていきたい」と意気込みました。