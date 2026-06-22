松岡昌宏、福島・郡山で広まる自身の“ウワサ”に言及「本当ですか!?」
俳優の松岡昌宏（49）が、20日放送のテレビ東京系『二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜』（毎週土曜 深0：55）に出演。福島・郡山で広まる自身の“ウワサ”について言及した。
【写真】「“これ、写真撮られたらどうしよう”と思って…」松岡昌宏が自宅に送ったアイドル
番組では、俳優の箭内夢菜を迎えて松岡と博多大吉が食事を交えてトークを展開。箭内が福島県郡山市出身であり、話題は郡山に関する内容になった。
松岡は「俺は結構プライベートでも郡山で飲むんで」と明かした。すると箭内は「やっぱりそうですか！」と驚いた表情になった。
その理由について「私、郡山の駅前でよく家族と飲んでるんですけど、大将が“松岡さんが郡山駅で1人で飲み歩いてるっていう噂が広まってる”って」と続けた。
これに松岡は「全然、あの辺の店、たぶんほぼほぼ行ってると思う。1人で」と認めた。箭内は「本当ですか!?」と笑顔を浮かべていた。
【写真】「“これ、写真撮られたらどうしよう”と思って…」松岡昌宏が自宅に送ったアイドル
番組では、俳優の箭内夢菜を迎えて松岡と博多大吉が食事を交えてトークを展開。箭内が福島県郡山市出身であり、話題は郡山に関する内容になった。
松岡は「俺は結構プライベートでも郡山で飲むんで」と明かした。すると箭内は「やっぱりそうですか！」と驚いた表情になった。
その理由について「私、郡山の駅前でよく家族と飲んでるんですけど、大将が“松岡さんが郡山駅で1人で飲み歩いてるっていう噂が広まってる”って」と続けた。
これに松岡は「全然、あの辺の店、たぶんほぼほぼ行ってると思う。1人で」と認めた。箭内は「本当ですか!?」と笑顔を浮かべていた。