6月21日に放送されたABEMAの婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』第2話にて、25歳のモデル美女が、意中の男性とのデートを通じて早くも恋心を爆発させる場面があった。

【映像】超ショートパンツ姿で密着する25歳モデル美女

同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。番組MCには、アンミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈が出演する。

旅の2日目は、男性が考えた理想のデートへ参加するプランが用意された。年収600万円の美容メーカー勤務・レイのもとへ向かったのは、韓国でのK-POP練習生経験もある25歳のモデル・オダミユ。美脚が際立つ大胆な超ショートパンツ姿で気合十分に登場した。

釣りデートの中で、オダミユはレイと並んで竿を握り、和やかな時間を過ごす。釣果こそ振るわなかったものの、拾った貝殻や手書きの手紙をプレゼントするなど、自身のテクニックを存分に発揮し、ナチュラルなあざとさでレイを魅了した。

デート後の単独インタビューで、オダミユは興奮冷めやらぬ様子で「レイ君の好きなことを一緒にできたから、一緒にいられるだけで楽しかった」と笑顔で振り返った。

さらに、「ライフジャケットもつけてくれたり、男らしい部分が今日めちゃめちゃ見えました」と、レイのエスコートぶりを大絶賛。「振る舞い200点です。うん。やばい好きかも」と、出会ってわずか2日目にして完全にメロメロになっている胸中を明かした。

過去に恋愛リアリティーショーの出演経験もあり、「フワフワなのに恋はヘビー」というオダミユ。出会って1日目には2人のツーショット画像を互いのスマホの待ち受け画像に設定、2日目のデートでは「好き」という気持ちが明確になるなど、ライバルたちより早いペースで旅を満喫している。恋の炎は、今後さらに大きく燃え上がることになりそうだ。

