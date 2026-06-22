W杯日本―チュニジア

サッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジア戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。試合後、日本イレブンが去ったロッカールームの内部をメキシコメディアが紹介。世界からまたも称賛された美徳に、日本ファンからも熱い視線が注がれた。

メキシコ・モンテレイの地元紙「EL NORTE」公式Xでは、チュニジア戦後の日本ロッカーの写真が投稿された。部屋の中央にキレイにたたまれたタオルが重ねて置かれ、チリ一つない整った状態に。ホワイトボードにはスペイン語で「本当にありがとう サムライブルー」とメッセージが記され、テーブルの上には2羽の折り鶴が置かれていた。

過去のW杯や国際大会でも、試合後の美しいロッカーは度々脚光を浴び、14日（同15日）に米ダラス・スタジアムで行われたオランダ戦でも、整理整頓されたロッカーが海外メディアに伝えられ、称賛が集まっていた。

チュニジア戦後のロッカーに対して、SNS上ではメキシコファンから「ウソではなく、このキレイさはパーフェクトです 本当に感動してます」」などと感激の声が続々。加えて日本ファンも誇らしげに反応した。

「素晴らしい これが日本のスタンダード！！」

「相変わらず見事な試合後の日本ベンチ」

「日本人として誇らしい」

「折り鶴に泣いた」

「立つ鳥跡を濁さずだね」

「ハンガーの位置も揃ってる」

「来た時より美しく」

「日本が愛される理由がここに詰まってる」

日本はチュニジアに勝利して1勝1分。第3節ではスウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）