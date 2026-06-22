◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦し、４―０で勝利した。

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耳をつんざくような、メキシコ人による大合唱だった。前半開始直後。日本人サポーターのコールが鳴り響いていたスタジアムに突如、普段は聞くことのないリズムのコールが巻き起こった。よく聞くと、メキシコ代表のユニホームを着たり、日本代表のユニホームを着ている現地の人たちによる、「ハポン、ハポン（日本）」の大合唱だった。

Ｗ杯通算１０００試合目のメモリアルマッチ開催地メキシコ・モンテレイが、まさかの圧倒的ホーム空間に。その後は日本サポーターのチャントに合わせて盛大な手拍子が注がれ、チュニジアのバックパスにはブーイングが起きるなど、日本のアニメや漫画文化が根付き、親日国として知られる地で圧倒的ホームアドバンテージを受けての戦いを繰り広げる。終わってみれば０２年以来勝利がなく、鬼門と言われた第２戦で１試合最多４ゴールが生まれる完勝劇となった。

メキシコで受けた強烈な後押しに、試合後、選手たちも驚きの表情を浮かべた。

ＤＦ長友佑都「すごいですよ。日本のホームみたいになっているじゃないですか。サポーターのみなさんがこの雰囲気をつくってくれていますし、プラス自分たちの一体感の戦い方がみなさんの魂が届いているんじゃないかな。時間がたつにつれてファンが増えていく感じがあった」

ＦＷ上田綺世「正直、ここまで日本一色になるとは全く思っていなくて。スタジアム全体を見ても、２階席にも青い日本のユニホームを来ている人もいっぱいいた。でも、その中にも現地の人や、分からないですけど、外国人の方もいて。それだけ日本がリスペクトされて応援されている国であり、そういうチームであるということはすごく誇りだし、だからこそ結果でその期待に応えたいなと思います」

勝利の後にも至るところで「ハポン、ハポン」の大合唱が聞こえ、ボランティアスタッフの人まで笑顔で勝利を祝福してくれた。Ｗ杯優勝という壮大な目標をかなえるためには、純粋なチーム力が必要になることはもちろん、スタジアム全体を巻き込み、人々を魅了するサッカーを示すことも必要な要素なのかもしれない。日本が１、２戦目で見せてきた、全員が結集し、団結して戦う姿は、まさにそれに値すると個人的には思う。決して夢物語ではない。本気で世界一を勝ち取りに行く森保ジャパンが、メキシコ・モンテレイで確かな追い風に乗った。（後藤 亮太）